https://ria.ru/20221207/protest-1837013644.html
Протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии мелкими предметами
Протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии мелкими предметами - РИА Новости, 07.12.2022
Протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии мелкими предметами
Протестующие закидали премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ мелкими предметами во время его выступления в Улан-Баторе, сообщил интернет-портал... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:08
2022-12-07T17:08
2022-12-07T22:48
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Протестующие закидали премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ мелкими предметами во время его выступления в Улан-Баторе, сообщил интернет-портал ikon.Политик в среду утром вышел к гражданам на площадь перед Дворцом правительства на фоне протестов, начавшихся после сообщений о крупной краже угля. Он призвал население сохранять спокойствие и пообещал провести расследование.По информации издания, митингующие в знак протеста освистывали премьера и требовали, чтобы он говорил исключительно по теме хищения угля. Сотрудникам охраны пришлось раскрыть перед политиком зонты, чтобы защитить его от летящих предметов.Судя по опубликованным в монгольских пабликах и в соцсетях фотографиям, в премьер-министра Монголии летели капли для носа, вилки и перчатки.В центре Улан-Батора уже несколько дней проходит манифестация после сообщений о краже угля на сумму от 1,8 до 13 миллиардов долларов.Правительство Монголии попросило Пекин подключиться к расследованию, поскольку Улан-Батор отправляет в Китай около 86 процентов своего экспорта, более половины которого приходится на уголь.Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан о ситуации.Во вторник число протестующих перед Дворцом правительства значительно снизилось.
https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html
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Акции протеста в Улан-Баторе
Акции протеста в Улан-Баторе
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в мире, улан-батор, монголия, пекин
В мире, Улан-Батор, Монголия, Пекин
17:08 07.12.2022 (обновлено: 22:48 07.12.2022)
Протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии мелкими предметами
Ikon: протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии Оюун-Эрдэнэ мелкими предметами
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Протестующие закидали премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ мелкими предметами во время его выступления в Улан-Баторе, сообщил интернет-портал ikon
.
Политик в среду утром вышел к гражданам на площадь перед Дворцом правительства на фоне протестов, начавшихся после сообщений о крупной краже угля. Он призвал население сохранять спокойствие и пообещал провести расследование.
По информации издания, митингующие в знак протеста освистывали премьера и требовали, чтобы он говорил исключительно по теме хищения угля. Сотрудникам охраны пришлось раскрыть перед политиком зонты, чтобы защитить его от летящих предметов.
Судя по опубликованным в монгольских пабликах и в соцсетях фотографиям, в премьер-министра Монголии летели капли для носа, вилки и перчатки.
В центре Улан-Батора уже несколько дней проходит манифестация после сообщений о краже угля на сумму от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
Правительство Монголии попросило Пекин
подключиться к расследованию, поскольку Улан-Батор отправляет в Китай
около 86 процентов своего экспорта, более половины которого приходится на уголь.
Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан о ситуации.
Во вторник число протестующих перед Дворцом правительства значительно снизилось.