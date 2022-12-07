https://ria.ru/20221207/protest-1837013644.html

Протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии мелкими предметами

Протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии мелкими предметами - РИА Новости, 07.12.2022

Протестующие в Улан-Баторе закидали премьера Монголии мелкими предметами

Протестующие закидали премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ мелкими предметами во время его выступления в Улан-Баторе, сообщил интернет-портал... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:08

2022-12-07T17:08

2022-12-07T22:48

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Протестующие закидали премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ мелкими предметами во время его выступления в Улан-Баторе, сообщил интернет-портал ikon.Политик в среду утром вышел к гражданам на площадь перед Дворцом правительства на фоне протестов, начавшихся после сообщений о крупной краже угля. Он призвал население сохранять спокойствие и пообещал провести расследование.По информации издания, митингующие в знак протеста освистывали премьера и требовали, чтобы он говорил исключительно по теме хищения угля. Сотрудникам охраны пришлось раскрыть перед политиком зонты, чтобы защитить его от летящих предметов.Судя по опубликованным в монгольских пабликах и в соцсетях фотографиям, в премьер-министра Монголии летели капли для носа, вилки и перчатки.В центре Улан-Батора уже несколько дней проходит манифестация после сообщений о краже угля на сумму от 1,8 до 13 миллиардов долларов.Правительство Монголии попросило Пекин подключиться к расследованию, поскольку Улан-Батор отправляет в Китай около 86 процентов своего экспорта, более половины которого приходится на уголь.Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан о ситуации.Во вторник число протестующих перед Дворцом правительства значительно снизилось.

https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html

https://ria.ru/20221207/ugol-1836902570.html

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Акции протеста в Улан-Баторе Акции протеста в Улан-Баторе 2022-12-07T17:08 true PT0M40S

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в мире, улан-батор, монголия, пекин