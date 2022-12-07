https://ria.ru/20221207/primer-1837058573.html
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример - РИА Новости, 07.12.2022
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример
Мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно, подают пример, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:22
2022-12-07T19:22
2022-12-07T19:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно, подают пример, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина на заседании рассказала президенту, что мужчины защищают Донбасс с оружием в руках с 2014 года."Прежде всего, я хочу сказать, что мужчины ваши воюют очень достойно, просто реально пример подают всем. И очень эффективно", - ответил президент.
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безопасность, донбасс, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Владимир Путин, Россия
19:22 07.12.2022 (обновлено: 19:27 07.12.2022)
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример
Путин: мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно, подают пример