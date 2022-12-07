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Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/primer-1837058573.html
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример - РИА Новости, 07.12.2022
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример
Мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно, подают пример, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:22
2022-12-07T19:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно, подают пример, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина на заседании рассказала президенту, что мужчины защищают Донбасс с оружием в руках с 2014 года."Прежде всего, я хочу сказать, что мужчины ваши воюют очень достойно, просто реально пример подают всем. И очень эффективно", - ответил президент.
https://ria.ru/20221207/donbass-1837050049.html
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безопасность, донбасс, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Владимир Путин, Россия
19:22 07.12.2022 (обновлено: 19:27 07.12.2022)
 
Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и подают пример

Путин: мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно, подают пример

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно, подают пример, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина на заседании рассказала президенту, что мужчины защищают Донбасс с оружием в руках с 2014 года.
"Прежде всего, я хочу сказать, что мужчины ваши воюют очень достойно, просто реально пример подают всем. И очень эффективно", - ответил президент.
Указатель, направляющий к месту забора воды в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 18:50Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВладимир ПутинРоссия
 
 
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