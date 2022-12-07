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Слуцкий заявил, что не приглашал Пригожина на съезд ЛДПР - РИА Новости, 07.12.2022
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Слуцкий заявил, что не приглашал Пригожина на съезд ЛДПР
Слуцкий заявил, что не приглашал Пригожина на съезд ЛДПР - РИА Новости, 07.12.2022
Слуцкий заявил, что не приглашал Пригожина на съезд ЛДПР
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что не приглашал бизнесмена, основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина на съезд ЛДПР, в аппарате партии... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:12
2022-12-07T16:24
лдпр
евгений пригожин
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что не приглашал бизнесмена, основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина на съезд ЛДПР, в аппарате партии проведут расследование, кто его пригласил."Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В Центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Е. Пригожин оказался в списке приглашенных. Поскольку после продемонстрированного им ранее негативного отношения к ЛДПР, в которой уже 350 тысяч человек, было бы крайне странно видеть его гостем партийного слета. Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас", - сказал Слуцкий.Ранее партия ЛДПР сообщила, что пригласила на слет "известных людей", в том числе Пригожина. Мероприятие пройдет с 11 по 13 декабря в Москве и будет приурочено к 33-летию партии.Пригожин высказался в ответ на приглашение посетить торжественную часть Всероссийского слёта ЛДПР, используя выражение в адрес Слуцкого - "знаю исключительно с плохой стороны". Развернутый комментарий он обещал дать "спустя некоторое время".
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лдпр, евгений пригожин, москва
ЛДПР, Евгений Пригожин, Москва
16:12 07.12.2022 (обновлено: 16:24 07.12.2022)
 
Слуцкий заявил, что не приглашал Пригожина на съезд ЛДПР

Слуцкий заявил, что не приглашал Пригожина на съезд ЛДПР и выяснит, кто его позвал

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что не приглашал бизнесмена, основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина на съезд ЛДПР, в аппарате партии проведут расследование, кто его пригласил.
"Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В Центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Е. Пригожин оказался в списке приглашенных. Поскольку после продемонстрированного им ранее негативного отношения к ЛДПР, в которой уже 350 тысяч человек, было бы крайне странно видеть его гостем партийного слета. Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас", - сказал Слуцкий.
Ранее партия ЛДПР сообщила, что пригласила на слет "известных людей", в том числе Пригожина. Мероприятие пройдет с 11 по 13 декабря в Москве и будет приурочено к 33-летию партии.
Пригожин высказался в ответ на приглашение посетить торжественную часть Всероссийского слёта ЛДПР, используя выражение в адрес Слуцкого - "знаю исключительно с плохой стороны". Развернутый комментарий он обещал дать "спустя некоторое время".
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