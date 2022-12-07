https://ria.ru/20221207/priamure-1836917653.html

В Приамурье с начала года никто не погиб во время ЧС

В Приамурье с начала года никто не погиб во время ЧС - РИА Новости, 07.12.2022

В Приамурье с начала года никто не погиб во время ЧС

Во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Амурской области за текущий год не было допущено гибели людей, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:32

2022-12-07T12:32

2022-12-07T12:32

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек - РИА Новости. Во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Амурской области за текущий год не было допущено гибели людей, сообщил губернатор Василий Орлов.Глава Приамурья в среду присутствовал на торжественном мероприятии в общественно-культурном центре Благовещенска по случаю подведения итогов деятельности Амурской территориальной подсистемы РСЧС в 2022 году. Губернатор вручил награды сотрудникам и простым амурчанам."Сегодня поблагодарил спасателей за их героический труд. В этом году был непростой пожароопасный период, метеорологические рекорды, паводки также не обошли нас стороной, но наши службы спасения со всеми вызовами справилась. На федеральном уровне опыт работы Амурской области в ЧС зачастую берут за основу. К нашим предложениям прислушиваются, меняют федеральное законодательство. Главный результат нашей совместной работы - это то, что во время ЧС мы не допустили гибели людей",- написал Орлов в своем Telegram-канале.По данным областного правительства, до официальной церемонии глава области осмотрел новые автомобили, которые поступят в пожарные части региона. Руководитель ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов показал технику и сообщил, что 13 высокопроходимых специализированных пожарных автомобилей заменят старые."Уверен, по нашему предложению будет разрешено использование резервов финансовых и материальных ресурсов не только для ликвидации последствий ЧС, но и для их предупреждения. В подсистемы РСЧС поступает новая техника, разворачивается "Лесохранитель" и прочие системы предупреждения. Все это делает систему РСЧС более стабильной и надежной", - цитирует Орлова его пресс-служба.Также глава области отметил, что в этом году завершена масштабная трехлетняя работа по определению границ зон затопления. Для безопасности жителей области от паводков строятся берегозащитные сооружения.

https://ria.ru/20221205/priamure-1836384604.html

https://ria.ru/20221202/obekty-1835765208.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)