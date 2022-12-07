https://ria.ru/20221207/prezident-1837089492.html

Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями

Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.12.2022

Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями

Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:06

2022-12-07T23:06

2022-12-07T23:25

в мире

перу

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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент - политик обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями."Официальный представитель государства Даниэль Сориа подал в национальную прокуратуру уголовную жалобу дело против гражданина Педро Кастильо за предполагаемое совершение преступлений мятежа, злоупотребления властью и серьезного нарушения общественного спокойствия", - говорится в сообщении в блоге госпредставителя в Twitter.В Перу госпредставители – это юристы, близкие по функциям к прокурорам, они должны сообщать о случаях, которые нанесли ущерб государству, и защищать государственные структуры в случае подачи жалоб и исков. Офис госпредставителя входит в структуру министерства юстиции, прокуратура же является независимым органом - прокуроры расследуют преступления, собирают доказательства и предъявляют обвинения.

https://ria.ru/20221207/kastilo-1837089821.html

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