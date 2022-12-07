https://ria.ru/20221207/prezident-1837089492.html
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.12.2022
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями
Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:06
2022-12-07T23:06
2022-12-07T23:25
в мире
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент - политик обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями."Официальный представитель государства Даниэль Сориа подал в национальную прокуратуру уголовную жалобу дело против гражданина Педро Кастильо за предполагаемое совершение преступлений мятежа, злоупотребления властью и серьезного нарушения общественного спокойствия", - говорится в сообщении в блоге госпредставителя в Twitter.В Перу госпредставители – это юристы, близкие по функциям к прокурорам, они должны сообщать о случаях, которые нанесли ущерб государству, и защищать государственные структуры в случае подачи жалоб и исков. Офис госпредставителя входит в структуру министерства юстиции, прокуратура же является независимым органом - прокуроры расследуют преступления, собирают доказательства и предъявляют обвинения.
https://ria.ru/20221207/kastilo-1837089821.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_539f0a6d0273e1cad3bca8ab6da37fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу
23:06 07.12.2022 (обновлено: 23:25 07.12.2022)
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями
Госпредставитель: глава Перу Кастильо обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент - политик обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
"Официальный представитель государства Даниэль Сориа подал в национальную прокуратуру уголовную жалобу дело против гражданина Педро Кастильо за предполагаемое совершение преступлений мятежа, злоупотребления властью и серьезного нарушения общественного спокойствия", - говорится в сообщении в блоге госпредставителя в Twitter.
В Перу госпредставители – это юристы, близкие по функциям к прокурорам, они должны сообщать о случаях, которые нанесли ущерб государству, и защищать государственные структуры в случае подачи жалоб и исков. Офис госпредставителя входит в структуру министерства юстиции, прокуратура же является независимым органом - прокуроры расследуют преступления, собирают доказательства и предъявляют обвинения.