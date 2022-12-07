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Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.12.2022
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Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.12.2022
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями
Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:06
2022-12-07T23:25
в мире
перу
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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент - политик обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями."Официальный представитель государства Даниэль Сориа подал в национальную прокуратуру уголовную жалобу дело против гражданина Педро Кастильо за предполагаемое совершение преступлений мятежа, злоупотребления властью и серьезного нарушения общественного спокойствия", - говорится в сообщении в блоге госпредставителя в Twitter.В Перу госпредставители – это юристы, близкие по функциям к прокурорам, они должны сообщать о случаях, которые нанесли ущерб государству, и защищать государственные структуры в случае подачи жалоб и исков. Офис госпредставителя входит в структуру министерства юстиции, прокуратура же является независимым органом - прокуроры расследуют преступления, собирают доказательства и предъявляют обвинения.
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в мире, перу
В мире, Перу
23:06 07.12.2022 (обновлено: 23:25 07.12.2022)
 
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями

Госпредставитель: глава Перу Кастильо обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Государственный представитель Перу передал в генеральную прокуратуру обвинения в отношении президента страны Педро Кастильо, которому в среду объявили импичмент - политик обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
"Официальный представитель государства Даниэль Сориа подал в национальную прокуратуру уголовную жалобу дело против гражданина Педро Кастильо за предполагаемое совершение преступлений мятежа, злоупотребления властью и серьезного нарушения общественного спокойствия", - говорится в сообщении в блоге госпредставителя в Twitter.
В Перу госпредставители – это юристы, близкие по функциям к прокурорам, они должны сообщать о случаях, которые нанесли ущерб государству, и защищать государственные структуры в случае подачи жалоб и исков. Офис госпредставителя входит в структуру министерства юстиции, прокуратура же является независимым органом - прокуроры расследуют преступления, собирают доказательства и предъявляют обвинения.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 23:08
США заявили, что считают Кастильо бывшим президентом Перу после импичмента
 
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