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Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления
Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить практику, когда обвиняемых в экономических преступлениях "возят в кандалах". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:24
2022-12-07T19:24
2022-12-07T19:24
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
ева меркачева
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить практику, когда обвиняемых в экономических преступлениях "возят в кандалах"."Что касается того, что кого-то возят в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопросы Евы Меркачевой.Президент попросил члена Совета оформить свои предложения и передать."Поработаем с этим обязательно. Как я уже сказал, и Генпрокуратуру, и Верховный суд попрошу проработать эти вопросы, и Следственный комитет", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, ева меркачева, политика
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ева Меркачева, Политика
Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления
Путин: практика, когда за экономические преступления "возят в кандалах", будет прекращена