https://ria.ru/20221207/prestupleniya-1837059140.html

Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления

Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления - РИА Новости, 07.12.2022

Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить практику, когда обвиняемых в экономических преступлениях "возят в кандалах". РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:24

2022-12-07T19:24

2022-12-07T19:24

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

ева меркачева

политика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить практику, когда обвиняемых в экономических преступлениях "возят в кандалах"."Что касается того, что кого-то возят в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопросы Евы Меркачевой.Президент попросил члена Совета оформить свои предложения и передать."Поработаем с этим обязательно. Как я уже сказал, и Генпрокуратуру, и Верховный суд попрошу проработать эти вопросы, и Следственный комитет", - добавил президент.

https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, ева меркачева, политика