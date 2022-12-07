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Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления
Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить практику, когда обвиняемых в экономических преступлениях "возят в кандалах". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:24
2022-12-07T19:24
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
ева меркачева
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить практику, когда обвиняемых в экономических преступлениях "возят в кандалах"."Что касается того, что кого-то возят в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопросы Евы Меркачевой.Президент попросил члена Совета оформить свои предложения и передать."Поработаем с этим обязательно. Как я уже сказал, и Генпрокуратуру, и Верховный суд попрошу проработать эти вопросы, и Следственный комитет", - добавил президент.
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, ева меркачева, политика
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ева Меркачева, Политика
19:24 07.12.2022
 
Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления

Путин: практика, когда за экономические преступления "возят в кандалах", будет прекращена

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить практику, когда обвиняемых в экономических преступлениях "возят в кандалах".
"Что касается того, что кого-то возят в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на вопросы Евы Меркачевой.
Президент попросил члена Совета оформить свои предложения и передать.
"Поработаем с этим обязательно. Как я уже сказал, и Генпрокуратуру, и Верховный суд попрошу проработать эти вопросы, и Следственный комитет", - добавил президент.
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Владимир ПутинРоссияГенеральная прокуратура РФЕва МеркачеваПолитика
 
 
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