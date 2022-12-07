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ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск

ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск - РИА Новости, 07.12.2022

ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск

Вооруженные силы России в минувшие сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих при их попытке контратаковать на донецком направлении, сообщили в среду в РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:02

2022-12-07T13:02

2022-12-07T13:17

специальная военная операция на украине

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в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих при их попытке контратаковать на донецком направлении, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап", - говорится в сообщении.

россия

донецкая народная республика

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россия, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины