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ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск
ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск - РИА Новости, 07.12.2022
ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск
Вооруженные силы России в минувшие сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих при их попытке контратаковать на донецком направлении, сообщили в среду в РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:02
2022-12-07T13:02
2022-12-07T13:17
специальная военная операция на украине
россия
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих при их попытке контратаковать на донецком направлении, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:02 07.12.2022 (обновлено: 13:17 07.12.2022)
ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск
Минобороны: российские войска на Донецком направлении уничтожили более 40 военных за сутки