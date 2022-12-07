https://ria.ru/20221207/poteri-1836872762.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и две артустановки
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и две артустановки - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и две артустановки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:13
2022-12-07T10:13
2022-12-07T10:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg
ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, три танка, четыре бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат и 17 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836820761.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_e76cb25d570cb30337efa101dc7cf374.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, народная милиция лнр, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек и две артустановки
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 80 человек и две артустановки