https://ria.ru/20221207/posol-1837088681.html

Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД

Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД - РИА Новости, 07.12.2022

Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД

Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел республики для обсуждения ситуации относительно найденных обломков ракеты... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:05

2022-12-07T23:05

2022-12-07T23:05

в мире

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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел республики для обсуждения ситуации относительно найденных обломков ракеты недалеко от молдавско-украинской границы, заявила в среду вечером журналистам в Кишиневе премьер-министр Наталья Гаврилица.МВД Молдавии в понедельник сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках."Пограничная полиция обнаружила этот объект, все государственные учреждения отреагировали незамедлительно, и мы проведем все расследования, как мы это делаем в случае с ракетой в Наславче. Мы готовы сотрудничать с международными учреждениями для документирования этого дела. Мы не можем каждые несколько дней сталкиваться с такими рисками для миллионов людей. Война должна быть остановлена. Я знаю, что МИДЕИ (министерство иностранных дел и европейской интеграции - ред.) вызовет посла России для обсуждения этих тем", - цитирует Гаврилицу TVR Moldova.Власти Молдавии ранее сообщали, что найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20221206/delo-1836697216.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, наталья гаврилица, алексей леонков, анджей дуда, молдавия, россия, нато, польша, зрк с-300