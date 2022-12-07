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Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД - РИА Новости, 07.12.2022
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Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД
Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД - РИА Новости, 07.12.2022
Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД
Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел республики для обсуждения ситуации относительно найденных обломков ракеты... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:05
2022-12-07T23:05
в мире
наталья гаврилица
алексей леонков
анджей дуда
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел республики для обсуждения ситуации относительно найденных обломков ракеты недалеко от молдавско-украинской границы, заявила в среду вечером журналистам в Кишиневе премьер-министр Наталья Гаврилица.МВД Молдавии в понедельник сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках."Пограничная полиция обнаружила этот объект, все государственные учреждения отреагировали незамедлительно, и мы проведем все расследования, как мы это делаем в случае с ракетой в Наславче. Мы готовы сотрудничать с международными учреждениями для документирования этого дела. Мы не можем каждые несколько дней сталкиваться с такими рисками для миллионов людей. Война должна быть остановлена. Я знаю, что МИДЕИ (министерство иностранных дел и европейской интеграции - ред.) вызовет посла России для обсуждения этих тем", - цитирует Гаврилицу TVR Moldova.Власти Молдавии ранее сообщали, что найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
https://ria.ru/20221206/delo-1836697216.html
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в мире, наталья гаврилица, алексей леонков, анджей дуда, молдавия, россия, нато, польша, зрк с-300
В мире, Наталья Гаврилица, Алексей Леонков, Анджей Дуда, Молдавия, Россия, НАТО, Польша, ЗРК С-300
23:05 07.12.2022
 
Премьер Молдавии заявила, что посла России вызовут в МИД

Премьер Молдавии Гаврилица: посла России Васнецова вызовут в МИД по поводу упавшей ракеты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел республики для обсуждения ситуации относительно найденных обломков ракеты недалеко от молдавско-украинской границы, заявила в среду вечером журналистам в Кишиневе премьер-министр Наталья Гаврилица.
МВД Молдавии в понедельник сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках.
Место падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты
"Пограничная полиция обнаружила этот объект, все государственные учреждения отреагировали незамедлительно, и мы проведем все расследования, как мы это делаем в случае с ракетой в Наславче. Мы готовы сотрудничать с международными учреждениями для документирования этого дела. Мы не можем каждые несколько дней сталкиваться с такими рисками для миллионов людей. Война должна быть остановлена. Я знаю, что МИДЕИ (министерство иностранных дел и европейской интеграции - ред.) вызовет посла России для обсуждения этих тем", - цитирует Гаврилицу TVR Moldova.
Власти Молдавии ранее сообщали, что найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.
СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.
Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
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В миреНаталья ГаврилицаАлексей ЛеонковАнджей ДудаМолдавияРоссияНАТОПольшаЗРК С-300
 
 
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