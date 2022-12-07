https://ria.ru/20221207/poshliny-1837076167.html

Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев

Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.12.2022

Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев

Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания комитета... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:19

2022-12-07T21:19

2022-12-07T21:19

экономика

цены на нефть

дмитрий патрушев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.Министр напомнил о динамическом расчете пошлины, в привязке к мировым ценам на зерно. "Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей", - сказал он.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, дмитрий патрушев, россия, госдума рф