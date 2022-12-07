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Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев
Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.12.2022
Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев
Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания комитета... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:19
2022-12-07T21:19
2022-12-07T21:19
экономика
цены на нефть
дмитрий патрушев
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.Министр напомнил о динамическом расчете пошлины, в привязке к мировым ценам на зерно. "Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей", - сказал он.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, дмитрий патрушев, россия, госдума рф
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Патрушев, Россия, Госдума РФ
Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Пошлины отменять не будем. Пошлина - это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней", - сказал Патрушев.
Министр напомнил о динамическом расчете пошлины, в привязке к мировым ценам на зерно. "Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей", - сказал он.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.