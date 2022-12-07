https://ria.ru/20221207/politika-1837007009.html
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения - РИА Новости, 07.12.2022
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения
Россия и Зимбабве в различных сложных ситуациях всегда поддерживали друг друга, уважения заслуживает самостоятельная, независимая внешняя политика страны, ее... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:59
2022-12-07T16:59
2022-12-07T19:56
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Зимбабве в различных сложных ситуациях всегда поддерживали друг друга, уважения заслуживает самостоятельная, независимая внешняя политика страны, ее принципиальная позиция по поддержке РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она отметила, что на протяжении различных исторических периодов, в различных сложных ситуациях страны всегда поддерживали друг друга и продолжают это делать сейчас, несмотря на сложную международную обстановку."Уважения заслуживает самостоятельная независимая внешняя политика вашего государства и то, что Зимбабве занимает принципиальную, объективную позицию по поддержке нашей страны", - подчеркнула Матвиенко.Спикер Совфеда передала главе благотворительного фонда в подарок детские наборы от сенаторов. Она подчеркнула, что Россия долго добивалась, и, наконец, принято решение о снятии санкций, позволяющих РФ направить более 200 тысяч тонн минеральных удобрений в виде гуманитарной помощи странам Африки.По словам законодателя, также Россия "готова оказывать и продовольственную помощь". "Россия всегда помогала африканским странам и всегда будет помогать", - подчеркнула Матвиенко.Она попросила передать наилучшие пожелания президенту Зимбабве. Спикер также отметила, что с теплотой вспоминает прошедший ранее визит делегации Совфеда в Зимбабве.
https://ria.ru/20221105/mid-1829312015.html
https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822576423.html
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в мире, валентина матвиенко, зимбабве, россия, совет федерации рф
В мире, Валентина Матвиенко, Зимбабве, Россия, Совет Федерации РФ
16:59 07.12.2022 (обновлено: 19:56 07.12.2022)
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения
Спикер Совфеда Матвиенко: независимая политика Зимбабве заслуживает уважения
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Зимбабве в различных сложных ситуациях всегда поддерживали друг друга, уважения заслуживает самостоятельная, независимая внешняя политика страны, ее принципиальная позиция по поддержке РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы знаем, что руководство Зимбабве сохраняет курс на развитие двухсторонних отношений, взаимовыгодного сотрудничества с Россией", - сказала спикер на встрече с супругой президента Зимбабве, основателем благотворительного фонда "Ангел надежды" Ауксиллией Мнангагвой.
Она отметила, что на протяжении различных исторических периодов, в различных сложных ситуациях страны всегда поддерживали друг друга и продолжают это делать сейчас, несмотря на сложную международную обстановку.
"Уважения заслуживает самостоятельная независимая внешняя политика вашего государства и то, что Зимбабве занимает принципиальную, объективную позицию по поддержке нашей страны", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер Совфеда передала главе благотворительного фонда в подарок детские наборы от сенаторов.
Она подчеркнула, что Россия долго добивалась, и, наконец, принято решение о снятии санкций, позволяющих РФ направить более 200 тысяч тонн минеральных удобрений в виде гуманитарной помощи странам Африки.
По словам законодателя, также Россия "готова оказывать и продовольственную помощь". "Россия всегда помогала африканским странам и всегда будет помогать", - подчеркнула Матвиенко.
Она попросила передать наилучшие пожелания президенту Зимбабве. Спикер также отметила, что с теплотой вспоминает прошедший ранее визит делегации Совфеда в Зимбабве.