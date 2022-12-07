Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/politika-1837007009.html
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения - РИА Новости, 07.12.2022
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения
Россия и Зимбабве в различных сложных ситуациях всегда поддерживали друг друга, уважения заслуживает самостоятельная, независимая внешняя политика страны, ее... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:59
2022-12-07T19:56
в мире
валентина матвиенко
зимбабве
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Зимбабве в различных сложных ситуациях всегда поддерживали друг друга, уважения заслуживает самостоятельная, независимая внешняя политика страны, ее принципиальная позиция по поддержке РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она отметила, что на протяжении различных исторических периодов, в различных сложных ситуациях страны всегда поддерживали друг друга и продолжают это делать сейчас, несмотря на сложную международную обстановку."Уважения заслуживает самостоятельная независимая внешняя политика вашего государства и то, что Зимбабве занимает принципиальную, объективную позицию по поддержке нашей страны", - подчеркнула Матвиенко.Спикер Совфеда передала главе благотворительного фонда в подарок детские наборы от сенаторов. Она подчеркнула, что Россия долго добивалась, и, наконец, принято решение о снятии санкций, позволяющих РФ направить более 200 тысяч тонн минеральных удобрений в виде гуманитарной помощи странам Африки.По словам законодателя, также Россия "готова оказывать и продовольственную помощь". "Россия всегда помогала африканским странам и всегда будет помогать", - подчеркнула Матвиенко.Она попросила передать наилучшие пожелания президенту Зимбабве. Спикер также отметила, что с теплотой вспоминает прошедший ранее визит делегации Совфеда в Зимбабве.
https://ria.ru/20221105/mid-1829312015.html
https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822576423.html
зимбабве
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валентина матвиенко, зимбабве, россия, совет федерации рф
В мире, Валентина Матвиенко, Зимбабве, Россия, Совет Федерации РФ
16:59 07.12.2022 (обновлено: 19:56 07.12.2022)
 
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения

Спикер Совфеда Матвиенко: независимая политика Зимбабве заслуживает уважения

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Зимбабве в различных сложных ситуациях всегда поддерживали друг друга, уважения заслуживает самостоятельная, независимая внешняя политика страны, ее принципиальная позиция по поддержке РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы знаем, что руководство Зимбабве сохраняет курс на развитие двухсторонних отношений, взаимовыгодного сотрудничества с Россией", - сказала спикер на встрече с супругой президента Зимбабве, основателем благотворительного фонда "Ангел надежды" Ауксиллией Мнангагвой.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 07:42
МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея
Она отметила, что на протяжении различных исторических периодов, в различных сложных ситуациях страны всегда поддерживали друг друга и продолжают это делать сейчас, несмотря на сложную международную обстановку.
"Уважения заслуживает самостоятельная независимая внешняя политика вашего государства и то, что Зимбабве занимает принципиальную, объективную позицию по поддержке нашей страны", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер Совфеда передала главе благотворительного фонда в подарок детские наборы от сенаторов.
Она подчеркнула, что Россия долго добивалась, и, наконец, принято решение о снятии санкций, позволяющих РФ направить более 200 тысяч тонн минеральных удобрений в виде гуманитарной помощи странам Африки.
По словам законодателя, также Россия "готова оказывать и продовольственную помощь". "Россия всегда помогала африканским странам и всегда будет помогать", - подчеркнула Матвиенко.
Она попросила передать наилучшие пожелания президенту Зимбабве. Спикер также отметила, что с теплотой вспоминает прошедший ранее визит делегации Совфеда в Зимбабве.
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 11:00
Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году
 
В миреВалентина МатвиенкоЗимбабвеРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала