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Власти Подмосковья направят более 2 млрд на рекультивацию полигонов
Власти Подмосковья направят более 2 млрд на рекультивацию полигонов - РИА Новости, 07.12.2022
Власти Подмосковья направят более 2 млрд на рекультивацию полигонов
Власти Подмосковья направят более 2,6 миллиарда рублей на рекультивацию полигонов в 2023 году. Большую часть выделят из федерального бюджета. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:19
2022-12-07T21:19
2022-12-07T21:19
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Подмосковья направят более 2,6 миллиарда рублей на рекультивацию полигонов в 2023 году. Большую часть выделят из федерального бюджета. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.Проект "Чистая страна" стартовал в России в 2018 году. С того момента в Подмосковье рекультивировали 16 полигонов. Глава комитета Владимир Шапкин отметил, что в декабре завершат рекультивацию еще одного объекта — полигона "Лесная" в Серпухове. Там располагается более шести миллионов кубометров отходов.В новом году работы проведут на территории полигонов "Талдомский", "Заволенье", "Поварово" и "Ядрово". А в 2024-м году рекультивируют "Сафоново", "Воловичи". "Егорьевский", "Лесная", "Шатурский" и "Непейно".
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