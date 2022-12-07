Рейтинг@Mail.ru
Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/pogoda-1836859878.html
Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков
Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков - РИА Новости, 07.12.2022
Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков
Прошедшей осенью воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:20
2022-12-07T09:20
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:443:2282:1727_1920x0_80_0_0_b1548b43e8ddb5f28885d6c2a94019da.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прошедшей осенью воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в сентября-ноябре в городе зафиксированные средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16% ниже, чем в прошлом году, а концентрации РМ2,5 в свою очередь сократились на 18%. Этому способствовали обильные осадки, которые сопровождались ветреной погодой", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что традиционно самые высокие концентрации фиксировались преимущественно вблизи крупных автотрасс. На жилых территориях отмечался пониженный уровень загрязнения."Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в прошлом году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
https://radiosputnik.ria.ru/20221207/1836847711.html
https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:546:1880:1956_1920x0_80_0_0_82f7121bbbeb2aaa26fd412d9a6ad678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), воз
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Московская область (Подмосковье), ВОЗ
09:20 07.12.2022
 
Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков

Заммэра Бирюков: московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы
Вид центра Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид центра Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прошедшей осенью воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в сентября-ноябре в городе зафиксированные средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16% ниже, чем в прошлом году, а концентрации РМ2,5 в свою очередь сократились на 18%. Этому способствовали обильные осадки, которые сопровождались ветреной погодой", - отметил Бирюков.
Новый 2023 год, миф о либеральных ценностях, культурный код России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
07:04Утренний рык с Тиграном Кеосаяном
Новый 2023 год, миф о "либеральных ценностях", культурный код России
Заммэра подчеркнул, что традиционно самые высокие концентрации фиксировались преимущественно вблизи крупных автотрасс. На жилых территориях отмечался пониженный уровень загрязнения.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в прошлом году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
Выпавший в Европе снег - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 06:50
"Всего несколько градусов". Европейцам описали страшный зимний сценарий
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваМосковская область (Подмосковье)ВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала