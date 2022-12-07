https://ria.ru/20221207/pogoda-1836859878.html

Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков

Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков - РИА Новости, 07.12.2022

Московский воздух осенью был чище из-за ветра и обильных осадков

Прошедшей осенью воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:20

2022-12-07T09:20

2022-12-07T09:20

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

московская область (подмосковье)

воз

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прошедшей осенью воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в сентября-ноябре в городе зафиксированные средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16% ниже, чем в прошлом году, а концентрации РМ2,5 в свою очередь сократились на 18%. Этому способствовали обильные осадки, которые сопровождались ветреной погодой", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что традиционно самые высокие концентрации фиксировались преимущественно вблизи крупных автотрасс. На жилых территориях отмечался пониженный уровень загрязнения."Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в прошлом году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/1836847711.html

https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), воз