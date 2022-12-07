https://ria.ru/20221207/pogoda-1836838601.html

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в конце недели

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в конце недели - РИА Новости, 07.12.2022

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в конце недели

Температура воздуха в Центральной России повысится на 10 градусов к концу недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, рассказал... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T03:42

2022-12-07T03:42

2022-12-07T03:42

общество

роман вильфанд

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Центральной России повысится на 10 градусов к концу недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В конце недели температура в Центральной России повысится на 10 градусов от начала недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке", - сказал Вильфанд.По данным сайта Гидрометцентра, температура воздуха в Москве на выходных ожидается от минус 5 до нуля градусов днем, от минус 7 до минус 2 ночью.

https://ria.ru/20221207/zima-1836837809.html

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общество, роман вильфанд, москва, гидрометцентр