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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в конце недели
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в конце недели - РИА Новости, 07.12.2022
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в конце недели
Температура воздуха в Центральной России повысится на 10 градусов к концу недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, рассказал... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T03:42
2022-12-07T03:42
2022-12-07T03:42
общество
роман вильфанд
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Центральной России повысится на 10 градусов к концу недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В конце недели температура в Центральной России повысится на 10 градусов от начала недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке", - сказал Вильфанд.По данным сайта Гидрометцентра, температура воздуха в Москве на выходных ожидается от минус 5 до нуля градусов днем, от минус 7 до минус 2 ночью.
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общество, роман вильфанд, москва, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Москва, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в конце недели
Вильфанд: температура воздуха в Центральной России повысится на десять градусов