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Чувашия поможет РЖД с импортозамещением оборудования для вагонов-ресторанов

Чувашия поможет РЖД с импортозамещением оборудования для вагонов-ресторанов - РИА Новости, 07.12.2022

Чувашия поможет РЖД с импортозамещением оборудования для вагонов-ресторанов

Кухонное оборудование, произведенное чувашским предприятием, заменит импортное в вагонах-ресторанах РЖД, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:26

2022-12-07T16:26

2022-12-07T16:28

экономика

технологии

олег николаев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Кухонное оборудование, произведенное чувашским предприятием, заменит импортное в вагонах-ресторанах РЖД, сообщил глава Чувашии Олег Николаев."Процесс импортозамещения дошел до РЖД - благодаря слаженной работе специалистов АО "Чувашторгтехника" с конструкторами ТМХ-Инжиниринг и Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), в кратчайшие сроки были разработаны пароконвектоматы (кухонное оборудование для тепловой обработки продуктов – ред.) Abat для установки на кухнях вагонов-ресторанов, производимых ТВЗ. До этих дней в вагонах-ресторанах устанавливались изделия европейского бренда. После его ухода из России конструкторы Abat в кратчайшие сроки разработали российский аналог пароконвектомата", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что речь идёт не о пробной поставке нескольких изделий. "Сотрудничество с производителем вагонов из Твери настроено на долгий срок", - отметил Николаев.Компания "Чувашторгтехника" (город Чебоксары) производит профессиональное оборудование для предприятий общественного питания в России и СНГ.

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экономика, технологии, олег николаев (политик), россия, тверь, чебоксары, ржд, твз