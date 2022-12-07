https://ria.ru/20221207/poezd-1836891497.html
В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов
В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов - РИА Новости, 07.12.2022
В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов
В результате столкновения двух поездов в Каталонии пострадали около 70 человек, сообщило в среду управление по защите гражданского населения автономного... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:22
2022-12-07T11:22
2022-12-07T11:43
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МАДРИД, 6 дек - РИА Новости. В результате столкновения двух поездов в Каталонии пострадали около 70 человек, сообщило в среду управление по защите гражданского населения автономного сообщества."Оповещение в рамках чрезвычайного плана по перевозкам пассажиров по железной дороге от (станции) Монкада-и-Решак (город, входящий в провинцию Барселона). По предварительной информации МЧС, в аварии пострадали 70 человек", — говорится в сообщении служб.По их информации, на данный момент задействовано 18 подразделений МЧС, оценивающих потери на местах.
https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каталония, испания, барселона (город)
В мире, Каталония, Испания, Барселона (город)
11:22 07.12.2022 (обновлено: 11:43 07.12.2022)
В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов
В Каталонии на станции Монкада столкнулись два поезда, пострадали около 70 человек