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В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов - РИА Новости, 07.12.2022
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В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов
В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов - РИА Новости, 07.12.2022
В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов
В результате столкновения двух поездов в Каталонии пострадали около 70 человек, сообщило в среду управление по защите гражданского населения автономного... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:22
2022-12-07T11:43
в мире
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МАДРИД, 6 дек - РИА Новости. В результате столкновения двух поездов в Каталонии пострадали около 70 человек, сообщило в среду управление по защите гражданского населения автономного сообщества."Оповещение в рамках чрезвычайного плана по перевозкам пассажиров по железной дороге от (станции) Монкада-и-Решак (город, входящий в провинцию Барселона). По предварительной информации МЧС, в аварии пострадали 70 человек", — говорится в сообщении служб.По их информации, на данный момент задействовано 18 подразделений МЧС, оценивающих потери на местах.
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в мире, каталония, испания, барселона (город)
В мире, Каталония, Испания, Барселона (город)
11:22 07.12.2022 (обновлено: 11:43 07.12.2022)
 
В Каталонии около 70 человек пострадали при столкновении поездов

В Каталонии на станции Монкада столкнулись два поезда, пострадали около 70 человек

© Фото очевидцаДва поезда столкнулись на станции Монкада под Барселоной
Два поезда столкнулись на станции Монкада под Барселоной
© Фото очевидца
Два поезда столкнулись на станции Монкада под Барселоной
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 дек - РИА Новости. В результате столкновения двух поездов в Каталонии пострадали около 70 человек, сообщило в среду управление по защите гражданского населения автономного сообщества.
"Оповещение в рамках чрезвычайного плана по перевозкам пассажиров по железной дороге от (станции) Монкада-и-Решак (город, входящий в провинцию Барселона). По предварительной информации МЧС, в аварии пострадали 70 человек", — говорится в сообщении служб.
По их информации, на данный момент задействовано 18 подразделений МЧС, оценивающих потери на местах.
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