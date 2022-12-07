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Минобороны России показало работу военного поезда при спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/poezd-1836840830.html
Минобороны России показало работу военного поезда при спецоперации
Минобороны России показало работу военного поезда при спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Минобороны России показало работу военного поезда при спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в условиях спецоперации. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T05:08
2022-12-07T07:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в условиях спецоперации."Во время движения выявляем низколетящие воздушные аппараты с возможностью поражения до 1,5 километров. Также укрепленные позиции, наземную легкобронированную технику с возможностью поражения до 2,5 километров. Также поддерживаем наших ребят — это самый основной калибр на нашем поезде", — рассказал в видеоролике начальник расчета зенитной установки Вячеслав.На кадрах показано движение бронепоезда, из окон которого местность "прикрывают" военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками. На вагонах с открытым верхом дежурят расчеты 23-миллиметровой зенитной установки. Когда поезд останавливается, саперы с миноискателями приступают к обследованию железнодорожных путей и мостов.В военном ведомстве отметили, что специальный поезд предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.Другой задачей бронепоезда предназначен для обеспечения безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой. В случае необходимости поезд может стать также надежным прикрытием для поездов с мирными жителями."Это платформа прикрытия. Она идет самая первая. Основная ее задача — при срабатывании взрывных устройств она первая возьмет на себя удар. На ней находятся материалы верхнего строения путей, которые нам позволяют в кратчайшие сроки восстановить разрушенные участки, если такие у нас будут попадаться", — рассказал начальник спецпоезда Сергей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221206/pochta-1836550751.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
05:08 07.12.2022 (обновлено: 07:41 07.12.2022)
 
Минобороны России показало работу военного поезда при спецоперации

Минобороны России показало работу специального военного поезда в спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБронепоезд "Амур" во время проведения технической разведки путей на Херсонском направлении
Бронепоезд Амур во время проведения технической разведки путей на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бронепоезд "Амур" во время проведения технической разведки путей на Херсонском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в условиях спецоперации.
"Во время движения выявляем низколетящие воздушные аппараты с возможностью поражения до 1,5 километров. Также укрепленные позиции, наземную легкобронированную технику с возможностью поражения до 2,5 километров. Также поддерживаем наших ребят — это самый основной калибр на нашем поезде", — рассказал в видеоролике начальник расчета зенитной установки Вячеслав.
На кадрах показано движение бронепоезда, из окон которого местность "прикрывают" военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками. На вагонах с открытым верхом дежурят расчеты 23-миллиметровой зенитной установки. Когда поезд останавливается, саперы с миноискателями приступают к обследованию железнодорожных путей и мостов.
В военном ведомстве отметили, что специальный поезд предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.
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Другой задачей бронепоезда предназначен для обеспечения безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой. В случае необходимости поезд может стать также надежным прикрытием для поездов с мирными жителями.
"Это платформа прикрытия. Она идет самая первая. Основная ее задача — при срабатывании взрывных устройств она первая возьмет на себя удар. На ней находятся материалы верхнего строения путей, которые нам позволяют в кратчайшие сроки восстановить разрушенные участки, если такие у нас будут попадаться", — рассказал начальник спецпоезда Сергей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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