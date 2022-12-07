https://ria.ru/20221207/plastik-1837041701.html

В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика

В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика - РИА Новости, 07.12.2022

В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика

В ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области создадут производство полиэтиленовых труб и изделий из пластика, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:14

2022-12-07T18:14

2022-12-07T18:14

тверская область

экономика

тверская область

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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. В ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области создадут производство полиэтиленовых труб и изделий из пластика, сообщает пресс-служба регионального правительства.Планы по реализации инвестиционного проекта обсудили в среду в Твери губернатор Тверской области Игорь Руденя и учредитель ГК "Бетон-Бетон" Евгений Васюков.Реализация проекта позволит ГК "Бетон-Бетон" с 2024 года наладить выпуск собственных изделий из пластика.По мнению Рудени, развитие таких площадок позволит привлечь на территорию региона новых инвесторов и обеспечить развитие уже действующих инвестпроектов в сфере импортозамещения.В настоящее время компания также реализует в Тверской области инвестиционный проект по организации деревообрабатывающего производства. Ведется реконструкция здания для этих целей, закуплено оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию и запуск мощностей запланирован на 1 квартал 2023 года.В состав ГК "Бетон-Бетон" входит 10 компаний, четыре из которых действуют в Тверской области. Основные направления работы предприятия – строительство терминально-логистических комплексов, промышленных объектов, обустройство территорий промзон, наружных инженерных систем, монолитных бетонных конструкций.

https://ria.ru/20221027/tver-1827108890.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, тверская область