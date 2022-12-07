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В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика - РИА Новости, 07.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221207/plastik-1837041701.html
В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика
В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика - РИА Новости, 07.12.2022
В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика
В ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области создадут производство полиэтиленовых труб и изделий из пластика, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:14
2022-12-07T18:14
тверская область
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. В ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области создадут производство полиэтиленовых труб и изделий из пластика, сообщает пресс-служба регионального правительства.Планы по реализации инвестиционного проекта обсудили в среду в Твери губернатор Тверской области Игорь Руденя и учредитель ГК "Бетон-Бетон" Евгений Васюков.Реализация проекта позволит ГК "Бетон-Бетон" с 2024 года наладить выпуск собственных изделий из пластика.По мнению Рудени, развитие таких площадок позволит привлечь на территорию региона новых инвесторов и обеспечить развитие уже действующих инвестпроектов в сфере импортозамещения.В настоящее время компания также реализует в Тверской области инвестиционный проект по организации деревообрабатывающего производства. Ведется реконструкция здания для этих целей, закуплено оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию и запуск мощностей запланирован на 1 квартал 2023 года.В состав ГК "Бетон-Бетон" входит 10 компаний, четыре из которых действуют в Тверской области. Основные направления работы предприятия – строительство терминально-логистических комплексов, промышленных объектов, обустройство территорий промзон, наружных инженерных систем, монолитных бетонных конструкций.
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экономика, тверская область
Тверская область, Экономика, Тверская область
18:14 07.12.2022
 

В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика
В ОЭЗ Эммаусс Тверской области создадут производство изделий из пластика - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В ОЭЗ "Эммаусс" Тверской области создадут производство изделий из пластика
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. В ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области создадут производство полиэтиленовых труб и изделий из пластика, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Планы по реализации инвестиционного проекта обсудили в среду в Твери губернатор Тверской области Игорь Руденя и учредитель ГК "Бетон-Бетон" Евгений Васюков.
"Компания заявила о планах по расширению действующих мощностей, а также по открытию производства полиэтиленовых труб и изделий из пластика на площадке особой экономической зоны "Эммаусс", которая в настоящее время создается под Тверью", - отметили в пресс-службе.
Реализация проекта позволит ГК "Бетон-Бетон" с 2024 года наладить выпуск собственных изделий из пластика.
По мнению Рудени, развитие таких площадок позволит привлечь на территорию региона новых инвесторов и обеспечить развитие уже действующих инвестпроектов в сфере импортозамещения.
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
27 октября, 10:37Тверская область
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
В настоящее время компания также реализует в Тверской области инвестиционный проект по организации деревообрабатывающего производства. Ведется реконструкция здания для этих целей, закуплено оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию и запуск мощностей запланирован на 1 квартал 2023 года.
В состав ГК "Бетон-Бетон" входит 10 компаний, четыре из которых действуют в Тверской области. Основные направления работы предприятия – строительство терминально-логистических комплексов, промышленных объектов, обустройство территорий промзон, наружных инженерных систем, монолитных бетонных конструкций.
 
Тверская областьЭкономикаТверская область
 
 
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