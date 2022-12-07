https://ria.ru/20221207/pentagon-1836832857.html

В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия

В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия - РИА Новости, 07.12.2022

В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия

США не мешают Украине разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия, сообщил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне американский... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:04

2022-12-07T01:04

2022-12-07T01:23

в мире

ллойд остин

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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сша

нато

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США не мешают Украине разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия, сообщил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне американский министр обороны Ллойд Остин."Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет", — заявил он.Остин также добавил, что Штаты уже потратили на военную помощь Украине более 19 миллиардов долларов и "вовлекли" союзников и партнеров для поддержки Киева.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/kongress-1836831080.html

https://ria.ru/20221207/pentagon-1836831773.html

украина

россия

сша

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в мире, ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато