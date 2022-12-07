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В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия - РИА Новости, 07.12.2022
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В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия
В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия - РИА Новости, 07.12.2022
В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия
США не мешают Украине разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия, сообщил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне американский... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T01:04
2022-12-07T01:23
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США не мешают Украине разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия, сообщил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне американский министр обороны Ллойд Остин."Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет", — заявил он.Остин также добавил, что Штаты уже потратили на военную помощь Украине более 19 миллиардов долларов и "вовлекли" союзников и партнеров для поддержки Киева.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/kongress-1836831080.html
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в мире, ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
В мире, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО
01:04 07.12.2022 (обновлено: 01:23 07.12.2022)
 
В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия

Глава Пентагона: США не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего радиуса действия

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США не мешают Украине разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия, сообщил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне американский министр обороны Ллойд Остин.
"Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет", — заявил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен
Остин также добавил, что Штаты уже потратили на военную помощь Украине более 19 миллиардов долларов и "вовлекли" союзников и партнеров для поддержки Киева.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
00:45
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона
 
В миреЛлойд ОстинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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