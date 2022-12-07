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США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 07.12.2022
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона
США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T00:45
2022-12-07T00:45
2022-12-07T00:45
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии", - сообщил он в ходе своего выступления.По словам Остина, речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации военно-морских сил и армии США. Кроме того, Остин сообщил, что США и Австралия договорились расширить трехстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.В Вашингтоне во вторник прошли переговоры шефа Пентагона и госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел и обороны Австралии.
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в мире, ллойд остин, энтони блинкен, сша, австралия, япония, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, США, Австралия, Япония, Министерство обороны США
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона
Глава Пентагона: США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии