https://ria.ru/20221207/pentagon-1836831773.html

США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона

США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 07.12.2022

США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона

США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T00:45

2022-12-07T00:45

2022-12-07T00:45

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии", - сообщил он в ходе своего выступления.По словам Остина, речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации военно-морских сил и армии США. Кроме того, Остин сообщил, что США и Австралия договорились расширить трехстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.В Вашингтоне во вторник прошли переговоры шефа Пентагона и госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел и обороны Австралии.

https://ria.ru/20221207/kongress-1836831080.html

сша

австралия

япония

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в мире, ллойд остин, энтони блинкен, сша, австралия, япония, министерство обороны сша