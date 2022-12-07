Рейтинг@Mail.ru
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/pentagon-1836831773.html
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 07.12.2022
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона
США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T00:45
2022-12-07T00:45
в мире
ллойд остин
энтони блинкен
сша
австралия
япония
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии", - сообщил он в ходе своего выступления.По словам Остина, речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации военно-морских сил и армии США. Кроме того, Остин сообщил, что США и Австралия договорились расширить трехстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.В Вашингтоне во вторник прошли переговоры шефа Пентагона и госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел и обороны Австралии.
https://ria.ru/20221207/kongress-1836831080.html
сша
австралия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, энтони блинкен, сша, австралия, япония, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, США, Австралия, Япония, Министерство обороны США
00:45 07.12.2022
 
США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона

Глава Пентагона: США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии", - сообщил он в ходе своего выступления.
По словам Остина, речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации военно-морских сил и армии США. Кроме того, Остин сообщил, что США и Австралия договорились расширить трехстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.
В Вашингтоне во вторник прошли переговоры шефа Пентагона и госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел и обороны Австралии.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
00:41
В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен
 
В миреЛлойд ОстинЭнтони БлинкенСШААвстралияЯпонияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала