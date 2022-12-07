https://ria.ru/20221207/pensiya-1836827211.html
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию - РИА Новости, 07.12.2022
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию
Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T02:15
2022-12-07T02:15
2022-12-07T14:08
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила в интервью "Прайму", когда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект.По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Но в некоторых случаях люди напрасно просят ПФР зачесть определенные периоды стажа."Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии", — предупредила Ногайлиева.Так, отметила она, учет периода получения образования (до 2002 года) приводит к тому, что и все остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. Таким образом, пенсия ограничится суммой в 555,96 рубля. Это же касается и работы в районах Крайнего Севера.Кроме того, при включении периода ухода за ребенком из общего трудового стажа вычтут полтора года, заключила эксперт.
https://ria.ru/20221204/pensii-1836157553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, пенсионный фонд рф, санкт-петербургский государственный университет, пенсии
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Пенсии
02:15 07.12.2022 (обновлено: 14:08 07.12.2022)
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию
Эксперт Ногайлиева: ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учете периода ухода за ребенком
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила в интервью
"Прайму", когда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект.
По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Но в некоторых случаях люди напрасно просят ПФР зачесть определенные периоды стажа.
"Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии", — предупредила Ногайлиева.
Так, отметила она, учет периода получения образования (до 2002 года) приводит к тому, что и все остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. Таким образом, пенсия ограничится суммой в 555,96 рубля. Это же касается и работы в районах Крайнего Севера.
Кроме того, при включении периода ухода за ребенком из общего трудового стажа вычтут полтора года, заключила эксперт.