Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/pensiya-1836827211.html
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию - РИА Новости, 07.12.2022
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию
Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T02:15
2022-12-07T14:08
общество
россия
пенсионный фонд рф
санкт-петербургский государственный университет
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c58a6accb485a801f49e4081821ab6a.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила в интервью "Прайму", когда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект.По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Но в некоторых случаях люди напрасно просят ПФР зачесть определенные периоды стажа."Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии", — предупредила Ногайлиева.Так, отметила она, учет периода получения образования (до 2002 года) приводит к тому, что и все остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. Таким образом, пенсия ограничится суммой в 555,96 рубля. Это же касается и работы в районах Крайнего Севера.Кроме того, при включении периода ухода за ребенком из общего трудового стажа вычтут полтора года, заключила эксперт.
https://ria.ru/20221204/pensii-1836157553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_50b095e65d60e2eae0ff7a802e9316aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, пенсионный фонд рф, санкт-петербургский государственный университет, пенсии
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Пенсии
02:15 07.12.2022 (обновлено: 14:08 07.12.2022)
 
Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию

Эксперт Ногайлиева: ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учете периода ухода за ребенком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила в интервью "Прайму", когда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект.
По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Но в некоторых случаях люди напрасно просят ПФР зачесть определенные периоды стажа.
"Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии", — предупредила Ногайлиева.
Так, отметила она, учет периода получения образования (до 2002 года) приводит к тому, что и все остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. Таким образом, пенсия ограничится суммой в 555,96 рубля. Это же касается и работы в районах Крайнего Севера.
Кроме того, при включении периода ухода за ребенком из общего трудового стажа вычтут полтора года, заключила эксперт.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 01:11
Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии
 
ОбществоРоссияПенсионный фонд РФСанкт-Петербургский государственный университетПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала