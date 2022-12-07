https://ria.ru/20221207/pensiya-1836827211.html

Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию

Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию - РИА Новости, 07.12.2022

Россиянам рассказали, какой стаж уменьшит пенсию

Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T02:15

2022-12-07T02:15

2022-12-07T14:08

общество

россия

пенсионный фонд рф

санкт-петербургский государственный университет

пенсии

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от величины индивидуального пенсионного капитала. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила в интервью "Прайму", когда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект.По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Но в некоторых случаях люди напрасно просят ПФР зачесть определенные периоды стажа."Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии", — предупредила Ногайлиева.Так, отметила она, учет периода получения образования (до 2002 года) приводит к тому, что и все остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. Таким образом, пенсия ограничится суммой в 555,96 рубля. Это же касается и работы в районах Крайнего Севера.Кроме того, при включении периода ухода за ребенком из общего трудового стажа вычтут полтора года, заключила эксперт.

https://ria.ru/20221204/pensii-1836157553.html

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общество, россия, пенсионный фонд рф, санкт-петербургский государственный университет, пенсии