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ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной - РИА Новости, 07.12.2022
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ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной
ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной - РИА Новости, 07.12.2022
ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной
Варшава и Берлин на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши, сообщили в среду в кабинете... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:22
2022-12-07T16:43
в мире
германия
польша
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Варшава и Берлин на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши, сообщили в среду в кабинете министров Германии."Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение", - сообщил представитель министерства обороны страны Арне Коллатц во время брифинга кабмина ФРГ. Однако прежде размещения в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте будущего размещения, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.Ранее в кабмине ФРГ не подтвердили переговоры с Киевом о поставках ЗРК Patriot Украине, возможность их передачи через Польшу также была исключена.Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране близ украинских границ ЗРК Patriot.
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в мире, германия, польша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Германия, Польша, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
16:22 07.12.2022 (обновлено: 16:43 07.12.2022)
 
ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

Германия и Польша пришли к соглашению о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Варшава и Берлин на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши, сообщили в среду в кабинете министров Германии.
"Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение", - сообщил представитель министерства обороны страны Арне Коллатц во время брифинга кабмина ФРГ. Однако прежде размещения в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте будущего размещения, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.
Ранее в кабмине ФРГ не подтвердили переговоры с Киевом о поставках ЗРК Patriot Украине, возможность их передачи через Польшу также была исключена.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране близ украинских границ ЗРК Patriot.
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