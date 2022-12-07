https://ria.ru/20221207/patriot-1836996077.html

ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной - РИА Новости, 07.12.2022

ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

Варшава и Берлин на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши, сообщили в среду в кабинете... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:22

2022-12-07T16:22

2022-12-07T16:43

в мире

германия

польша

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Варшава и Берлин на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши, сообщили в среду в кабинете министров Германии."Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение", - сообщил представитель министерства обороны страны Арне Коллатц во время брифинга кабмина ФРГ. Однако прежде размещения в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте будущего размещения, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.Ранее в кабмине ФРГ не подтвердили переговоры с Киевом о поставках ЗРК Patriot Украине, возможность их передачи через Польшу также была исключена.Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране близ украинских границ ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20221201/patriot-1835529447.html

германия

польша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, польша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )