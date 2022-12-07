https://ria.ru/20221207/parom-1836982751.html

Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе

Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе - РИА Новости, 07.12.2022

Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе

Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:54

2022-12-07T15:54

2022-12-07T15:54

общество

авто

сергей аксенов (политик)

керчь

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."На паромной переправе работают 4 автомобильных парома, автомобильно-железнодорожный и железнодорожный. Еще один паром будет поставлен на линию в январе", - написал Аксенов в своем Telegram – канале.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту, она используется для перемещения через Керченских проливов большегрузных автомобилей. За последний месяц работа переправы приостанавливалась из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.

https://ria.ru/20221011/kerch-1823070776.html

керчь

краснодарский край

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общество, авто, сергей аксенов (политик), керчь, краснодарский край