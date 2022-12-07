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Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе - РИА Новости, 07.12.2022
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Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе
Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе - РИА Новости, 07.12.2022
Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе
Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:54
2022-12-07T15:54
общество
авто
сергей аксенов (политик)
керчь
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."На паромной переправе работают 4 автомобильных парома, автомобильно-железнодорожный и железнодорожный. Еще один паром будет поставлен на линию в январе", - написал Аксенов в своем Telegram – канале.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту, она используется для перемещения через Керченских проливов большегрузных автомобилей. За последний месяц работа переправы приостанавливалась из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.
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общество, авто, сергей аксенов (политик), керчь, краснодарский край
Общество, Авто, Сергей Аксенов (политик), Керчь, Краснодарский край
15:54 07.12.2022
 
Седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе

Глава Крыма Аксенов: седьмой паром начнет работу на Керченской переправе в январе

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Седьмой паром начнет работу на паромной переправе в Керчи в январе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На паромной переправе работают 4 автомобильных парома, автомобильно-железнодорожный и железнодорожный. Еще один паром будет поставлен на линию в январе", - написал Аксенов в своем Telegram – канале.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту, она используется для перемещения через Керченских проливов большегрузных автомобилей. За последний месяц работа переправы приостанавливалась из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 12:47Специальная военная операция на Украине
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ОбществоАвтоСергей Аксенов (политик)КерчьКраснодарский край
 
 
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