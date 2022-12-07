https://ria.ru/20221207/papa-1836927095.html
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян - РИА Новости, 07.12.2022
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян
Папа Римский Франциск в своем недавнем интервью пытался показать, что жестокость "не исходит из русской души", а у России великое призвание, однако СМИ... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:03
2022-12-07T13:03
2022-12-07T13:03
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
алексей цыденов
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в своем недавнем интервью пытался показать, что жестокость "не исходит из русской души", а у России великое призвание, однако СМИ интерпретировали это по-своему, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, приведя цитату из своей переписки с понтификом.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.По словам Севастьянова, он спросил папу Франциска про это резонансное интервью и попросил разъяснить его позицию."Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию", - сказал папа Франциск, слова которого приводит Севастьянов.По мнению Севастьянова, есть силы, которые пытаются дискредитировать миротворческие инициативы главы Римско-Католической церкви."Папа всегда выступает с критикой производства и поставок вооружений. Мы считаем, что слова папы искажает мировое оружейное лобби, которое не заинтересовано в окончании войны на Украине. У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова", - заключил Севастьянов.Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html
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франциск (хорхе марио бергольо), алексей цыденов, сергей лавров, украина, россия
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Алексей Цыденов, Сергей Лавров, Украина, Россия
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян
Глава Союза староверов: СМИ исказили слова папы Франциска о жестокости россиян
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в своем недавнем интервью пытался показать, что жестокость "не исходит из русской души", а у России великое призвание, однако СМИ интерпретировали это по-своему, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, приведя цитату из своей переписки с понтификом.
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов
назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров
отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
По словам Севастьянова, он спросил папу Франциска про это резонансное интервью и попросил разъяснить его позицию.
"Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию", - сказал папа Франциск, слова которого приводит Севастьянов.
По мнению Севастьянова, есть силы, которые пытаются дискредитировать миротворческие инициативы главы Римско-Католической церкви.
"Папа всегда выступает с критикой производства и поставок вооружений. Мы считаем, что слова папы искажает мировое оружейное лобби, которое не заинтересовано в окончании войны на Украине. У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова", - заключил Севастьянов.
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине
. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".