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Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян - РИА Новости, 07.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221207/papa-1836927095.html
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян - РИА Новости, 07.12.2022
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян
Папа Римский Франциск в своем недавнем интервью пытался показать, что жестокость "не исходит из русской души", а у России великое призвание, однако СМИ... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:03
2022-12-07T13:03
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
алексей цыденов
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в своем недавнем интервью пытался показать, что жестокость "не исходит из русской души", а у России великое призвание, однако СМИ интерпретировали это по-своему, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, приведя цитату из своей переписки с понтификом.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.По словам Севастьянова, он спросил папу Франциска про это резонансное интервью и попросил разъяснить его позицию."Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию", - сказал папа Франциск, слова которого приводит Севастьянов.По мнению Севастьянова, есть силы, которые пытаются дискредитировать миротворческие инициативы главы Римско-Католической церкви."Папа всегда выступает с критикой производства и поставок вооружений. Мы считаем, что слова папы искажает мировое оружейное лобби, которое не заинтересовано в окончании войны на Украине. У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова", - заключил Севастьянов.Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html
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франциск (хорхе марио бергольо), алексей цыденов, сергей лавров, украина, россия
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Алексей Цыденов, Сергей Лавров, Украина, Россия
13:03 07.12.2022
 
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян

Глава Союза староверов: СМИ исказили слова папы Франциска о жестокости россиян

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в своем недавнем интервью пытался показать, что жестокость "не исходит из русской души", а у России великое призвание, однако СМИ интерпретировали это по-своему, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, приведя цитату из своей переписки с понтификом.
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 18:53Религия
Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев
По словам Севастьянова, он спросил папу Франциска про это резонансное интервью и попросил разъяснить его позицию.
"Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию", - сказал папа Франциск, слова которого приводит Севастьянов.
По мнению Севастьянова, есть силы, которые пытаются дискредитировать миротворческие инициативы главы Римско-Католической церкви.
"Папа всегда выступает с критикой производства и поставок вооружений. Мы считаем, что слова папы искажает мировое оружейное лобби, которое не заинтересовано в окончании войны на Украине. У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова", - заключил Севастьянов.
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
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РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Алексей ЦыденовСергей ЛавровУкраинаРоссия
 
 
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