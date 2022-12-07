https://ria.ru/20221207/pamyatnik-1837063549.html

Итальянцев возмутило решение украинцев о сносе памятника Екатерине II

Итальянцев возмутило решение украинцев о сносе памятника Екатерине II - РИА Новости, 07.12.2022

Итальянцев возмутило решение украинцев о сносе памятника Екатерине II

Памятник российской императрице Екатерине II, решение о демонтаже которого ранее принял горсовет Одессы, можно перенести в Италию, предложил координатор... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:43

2022-12-07T19:43

2022-12-07T22:54

специальная военная операция на украине

екатерина ii

лев толстой (писатель)

джорджа мелони

украина

италия

милан

ла скала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/76/1552477692_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_8f5cad2e3ef292016d74493f19792686.jpg

РИМ, 7 дек — РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II, решение о демонтаже которого ранее принял горсовет Одессы, можно перенести в Италию, предложил координатор независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто.В среду историк разместил на сайте change.org петицию "Спасем памятник Екатерине II в Одессе" и направил ее копию итальянскому премьер-министру Джордже Мелони."Культуру нужно спасать. Подобные решения бессмысленны, причем я имею в виду демонтаж различных мемориалов, в том числе посвященных памяти славных героев Красной армии. Культура служит идее объединения народов, сохранению мира между народами", — подчеркнул Баратто.Собеседник агентства отметил, что выступает против любых попыток "отменить" историческую память и российскую культуру, которую он назвал неотъемлемой частью европейской культуры.Он сообщил, что в его родном городе Мулаццано в среду вечером состоится общественный просмотр прямой трансляции оперы Мусоргского "Борис Годунов", которой в этом году открывается новый сезон в знаменитом миланском театре "Ла Скала". По его мнению, призывы отменить этот спектакль, с которыми ранее выступил генконсул Украины в Милане, также были направлены против культуры.Одесский горсовет 30 ноября принял решение о демонтаже памятника Екатерине II. Монумент основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак.Случаи демонтажа памятников, связанных с советской историей, а также переименования улиц участились на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время украинские власти начали борьбу со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221206/pamyatniki-1836725625.html

https://ria.ru/20221203/pamyatnik-1836124436.html

https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827233995.html

украина

италия

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

екатерина ii, лев толстой (писатель), джорджа мелони, украина, италия, милан, ла скала