19:43 07.12.2022 (обновлено: 22:54 07.12.2022)
Итальянцев возмутило решение украинцев о сносе памятника Екатерине II
Итальянский историк Баратто предложил перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкПамятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы. Архивное фото
РИМ, 7 дек — РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II, решение о демонтаже которого ранее принял горсовет Одессы, можно перенести в Италию, предложил координатор независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто.
"Такое решение лишено всякого смысла, но на войне нет места логике. На мой взгляд, необходимо обязательно сохранить этот памятник, поэтому можно было бы перенести его в Италию, например в Милан или Неаполь", — заявил он РИА Новости.
В среду историк разместил на сайте change.org петицию "Спасем памятник Екатерине II в Одессе" и направил ее копию итальянскому премьер-министру Джордже Мелони.
"Культуру нужно спасать. Подобные решения бессмысленны, причем я имею в виду демонтаж различных мемориалов, в том числе посвященных памяти славных героев Красной армии. Культура служит идее объединения народов, сохранению мира между народами", — подчеркнул Баратто.
Собеседник агентства отметил, что выступает против любых попыток "отменить" историческую память и российскую культуру, которую он назвал неотъемлемой частью европейской культуры.
Он сообщил, что в его родном городе Мулаццано в среду вечером состоится общественный просмотр прямой трансляции оперы Мусоргского "Борис Годунов", которой в этом году открывается новый сезон в знаменитом миланском театре "Ла Скала". По его мнению, призывы отменить этот спектакль, с которыми ранее выступил генконсул Украины в Милане, также были направлены против культуры.
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Одесский горсовет 30 ноября принял решение о демонтаже памятника Екатерине II. Монумент основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак.
Случаи демонтажа памятников, связанных с советской историей, а также переименования улиц участились на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время украинские власти начали борьбу со всем, что связано с Россией.
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