https://ria.ru/20221207/otklyucheniya-1836864665.html

В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.12.2022

В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети". РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:45

2022-12-07T09:45

2022-12-07T09:45

специальная военная операция на украине

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украина

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днепропетровская область

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укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети".В среду украинские СМИ сообщали, что в Днепропетровске прозвучал новый взрыв, была объявлена воздушная тревога в регионе. Ранее взрывы были слышны и в Синельниковском районе Днепропетровской области."Из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" - говорится в сообщении на сайте компании.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных ударов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221206/energopotreblenie-1836769953.html

https://ria.ru/20221206/makeevka-1836664765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, денис шмыгаль, днепропетровская область, россия, укрэнерго, дтэк