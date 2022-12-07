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В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 07.12.2022
В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:45
2022-12-07T09:45
2022-12-07T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
днепропетровская область
россия
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети".В среду украинские СМИ сообщали, что в Днепропетровске прозвучал новый взрыв, была объявлена воздушная тревога в регионе. Ранее взрывы были слышны и в Синельниковском районе Днепропетровской области."Из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" - говорится в сообщении на сайте компании.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных ударов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221206/energopotreblenie-1836769953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света
ДТЭК "Днепровские электросети": в регионе ввели экстренные отключения света