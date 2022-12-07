https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837093959.html

Захарова: Запад использовал Минские соглашения для накачки Киева оружием

Захарова: Запад использовал Минские соглашения для накачки Киева оружием - РИА Новости, 08.12.2022

Захарова: Запад использовал Минские соглашения для накачки Киева оружием

Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-07T23:59

2022-12-07T23:59

2022-12-08T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

ангела меркель

петр порошенко

украина

киев

берлин (город)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Захарова привела цитату Меркель из интервью газете Zeit, где бывший канцлер заявляет, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель заявила, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине."То есть Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад не собирался выполнять минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием. Игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал, что минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.

https://ria.ru/20221207/zapad-1836932446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мария захарова, ангела меркель, петр порошенко, украина, киев, берлин (город), нато