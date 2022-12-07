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Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
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Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин
Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин
Оружие массового поражения Россия рассматривает как защиту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:12
2022-12-07T18:28
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оружие массового поражения Россия рассматривает как защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны."По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены", - ответил президент."Тем не менее у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она все настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара - то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ", - добавил он.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
18:12 07.12.2022 (обновлено: 18:28 07.12.2022)
 
Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин

Путин заявил, что Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оружие массового поражения Россия рассматривает как защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны.
"По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены", - ответил президент.
"Тем не менее у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она все настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара - то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ", - добавил он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Россия и США могут договориться о новом ДСНВ, считает экс-глава ОБСЕ
 
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