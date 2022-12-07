https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837040892.html

Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин

Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022

Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, заявил Путин

Оружие массового поражения Россия рассматривает как защиту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:12

2022-12-07T18:12

2022-12-07T18:28

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Оружие массового поражения Россия рассматривает как защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны."По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены", - ответил президент."Тем не менее у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она все настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара - то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ", - добавил он.

https://ria.ru/20221207/dsnv-1837043391.html

россия

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2022

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россия, владимир путин