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Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества - РИА Новости, 07.12.2022
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:45
2022-12-07T10:45
2022-12-07T12:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее сообщалось, что Пирогова погибла из-за обстрела со стороны украинских войск."За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну - депутата народного совета Донецкой Народной Республики - парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)", - говорится в документе.
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Кадры с места гибели народного депутата ДНР Марии Пироговой
Кадры с места гибели народного депутата ДНР Марии Пироговой
2022-12-07T10:45
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
10:45 07.12.2022 (обновлено: 12:20 07.12.2022)
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества
Путин подписал указ о посмертном награждении депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества