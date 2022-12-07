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Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества - РИА Новости, 07.12.2022

Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:45

2022-12-07T10:45

2022-12-07T12:20

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее сообщалось, что Пирогова погибла из-за обстрела со стороны украинских войск."За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну - депутата народного совета Донецкой Народной Республики - парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)", - говорится в документе.

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Кадры с места гибели народного депутата ДНР Марии Пироговой Кадры с места гибели народного депутата ДНР Марии Пироговой 2022-12-07T10:45 true PT0M26S

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