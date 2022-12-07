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Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/orden-1836880503.html
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества - РИА Новости, 07.12.2022
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:45
2022-12-07T12:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее сообщалось, что Пирогова погибла из-за обстрела со стороны украинских войск."За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну - депутата народного совета Донецкой Народной Республики - парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)", - говорится в документе.
донецкая народная республика
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Кадры с места гибели народного депутата ДНР Марии Пироговой
Кадры с места гибели народного депутата ДНР Марии Пироговой
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донецкая народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
2022-12-07T10:45
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10:45 07.12.2022 (обновлено: 12:20 07.12.2022)
 
Путин наградил посмертно депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

Путин подписал указ о посмертном награждении депутата ДНР Марию Пирогову орденом Мужества

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил депутата народного совета ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Пирогова погибла из-за обстрела со стороны украинских войск.
"За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну - депутата народного совета Донецкой Народной Республики - парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)", - говорится в документе.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
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