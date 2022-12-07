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В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп - РИА Новости, 07.12.2022
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В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп
В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп - РИА Новости, 07.12.2022
В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп
Оперативный штаб по ситуации с гибелью каспийских нерп у побережья Дагестана создадут в республике, туши погибших животных вывезут и утилизируют, сообщает... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:31
2022-12-07T21:31
светлана радионова
каспийское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МАХАЧКАЛА, 7 дек — РИА Новости. Оперативный штаб по ситуации с гибелью каспийских нерп у побережья Дагестана создадут в республике, туши погибших животных вывезут и утилизируют, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее пресс-служба минприроды Дагестана сообщала, что на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В ведомстве заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность этих ластоногих стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч особей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с кислородным голоданием у животных."Абдулмуслим Абдулмуслимов (председатель правительства Дагестана — ред.) поручил оперативно сформировать соответствующий оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова, в состав которого войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований, ученые и другие", — говорится в сообщении.Также отмечается, что глава правительства Дагестана поручил вывезти и утилизировать туши погибших нерп с побережья Каспийского моря, где они находятся уже несколько дней. "Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил в ближайшее приступить к решению вопроса с безопасным вывозом и утилизацией мертвых животных. Ответственность за это возложена на глав прибрежных муниципальных образований, на территории которых обнаружены животные", — говорится в сообщении. По информации властей, факт каждой утилизации будет оформлен соответствующим актом, для этого на уровне муниципальных образований будут созданы комиссии.
https://ria.ru/20221207/zhivotnye-1837004359.html
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светлана радионова, каспийское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Светлана Радионова, Каспийское море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
21:31 07.12.2022
 
В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп

В Дагестане создадут оперативный штаб по ситуации с гибелью 2500 каспийских нерп

© Фото : Каспийский природоохранный центрПогибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане
Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Каспийский природоохранный центр
Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 дек — РИА Новости. Оперативный штаб по ситуации с гибелью каспийских нерп у побережья Дагестана создадут в республике, туши погибших животных вывезут и утилизируют, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее пресс-служба минприроды Дагестана сообщала, что на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В ведомстве заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность этих ластоногих стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч особей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с кислородным голоданием у животных.
"Абдулмуслим Абдулмуслимов (председатель правительства Дагестана — ред.) поручил оперативно сформировать соответствующий оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова, в состав которого войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований, ученые и другие", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что глава правительства Дагестана поручил вывезти и утилизировать туши погибших нерп с побережья Каспийского моря, где они находятся уже несколько дней. "Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил в ближайшее приступить к решению вопроса с безопасным вывозом и утилизацией мертвых животных. Ответственность за это возложена на глав прибрежных муниципальных образований, на территории которых обнаружены животные", — говорится в сообщении. По информации властей, факт каждой утилизации будет оформлен соответствующим актом, для этого на уровне муниципальных образований будут созданы комиссии.
Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным
 
Светлана РадионоваКаспийское мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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