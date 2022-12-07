В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп
В Дагестане создадут оперативный штаб по ситуации с гибелью 2500 каспийских нерп
© Фото : Каспийский природоохранный центрПогибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане
© Фото : Каспийский природоохранный центр
Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 7 дек — РИА Новости. Оперативный штаб по ситуации с гибелью каспийских нерп у побережья Дагестана создадут в республике, туши погибших животных вывезут и утилизируют, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее пресс-служба минприроды Дагестана сообщала, что на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В ведомстве заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность этих ластоногих стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч особей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с кислородным голоданием у животных.
"Абдулмуслим Абдулмуслимов (председатель правительства Дагестана — ред.) поручил оперативно сформировать соответствующий оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова, в состав которого войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований, ученые и другие", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что глава правительства Дагестана поручил вывезти и утилизировать туши погибших нерп с побережья Каспийского моря, где они находятся уже несколько дней. "Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил в ближайшее приступить к решению вопроса с безопасным вывозом и утилизацией мертвых животных. Ответственность за это возложена на глав прибрежных муниципальных образований, на территории которых обнаружены животные", — говорится в сообщении. По информации властей, факт каждой утилизации будет оформлен соответствующим актом, для этого на уровне муниципальных образований будут созданы комиссии.