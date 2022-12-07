https://ria.ru/20221207/opershtab-1837077098.html

В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп

В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп - РИА Новости, 07.12.2022

В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с гибелью каспийских нерп

Оперативный штаб по ситуации с гибелью каспийских нерп у побережья Дагестана создадут в республике, туши погибших животных вывезут и утилизируют, сообщает... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:31

2022-12-07T21:31

2022-12-07T21:31

светлана радионова

каспийское море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МАХАЧКАЛА, 7 дек — РИА Новости. Оперативный штаб по ситуации с гибелью каспийских нерп у побережья Дагестана создадут в республике, туши погибших животных вывезут и утилизируют, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее пресс-служба минприроды Дагестана сообщала, что на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В ведомстве заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность этих ластоногих стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч особей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с кислородным голоданием у животных."Абдулмуслим Абдулмуслимов (председатель правительства Дагестана — ред.) поручил оперативно сформировать соответствующий оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова, в состав которого войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований, ученые и другие", — говорится в сообщении.Также отмечается, что глава правительства Дагестана поручил вывезти и утилизировать туши погибших нерп с побережья Каспийского моря, где они находятся уже несколько дней. "Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил в ближайшее приступить к решению вопроса с безопасным вывозом и утилизацией мертвых животных. Ответственность за это возложена на глав прибрежных муниципальных образований, на территории которых обнаружены животные", — говорится в сообщении. По информации властей, факт каждой утилизации будет оформлен соответствующим актом, для этого на уровне муниципальных образований будут созданы комиссии.

https://ria.ru/20221207/zhivotnye-1837004359.html

каспийское море

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

светлана радионова, каспийское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)