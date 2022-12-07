https://ria.ru/20221207/opera-1836894156.html

В Москве показали якутскую оперу на основе эпоса олонхо

В Москве показали якутскую оперу на основе эпоса олонхо - РИА Новости, 07.12.2022

В Москве показали якутскую оперу на основе эпоса олонхо

В Москве на Новой сцене Большого театра состоялся показ оперы "Ньургун Боотур" композитора Марка Жиркова – это постановка Государственного театра оперы и балета РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:47

2022-12-07T11:47

2022-12-07T11:47

республика саха (якутия)

культура

большой театр

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Москве на Новой сцене Большого театра состоялся показ оперы "Ньургун Боотур" композитора Марка Жиркова – это постановка Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллона. Опера была написана 75 лет назад, в ее основе – эпос олонхо. Произведение в разных редакциях ставилось на сцене якутского театра, однако для нынешней премьеры была сделана новая оркестровка клавира, которая включает использование национальных инструментов.Сюжет спектакля строится вокруг борьбы сил добра и зла. Ньургун Боотур – имя могущественного богатыря Верхнего мира, который спасает Средний мир от злобных сил Нижнего мира. Для якутской театральный сцены эта опера – произведение знаковое. Первая версия спектакля была создана в 1940 году. Это была одноименная музыкальная драма по мотивам олонхо и других эпических сказаний. Либретто написал Дмитрий Сивцев-Суорун Омоллон, а композитор Марк Жирков использовал в спектакле подлинные мотивы и напевы народных певцов и сказителей. Позже московский композитор Генрих Литинский сделал оркестровку произведения. В последующие десятилетия были созданы разные редакции оперы, она неоднократно ставилась на сцене якутского театра.В нынешней постановке задействовано более 300 человек: симфонический оркестр и ансамбль народных инструментов, два состава солистов, огромный хор, были сделаны новые современные декорации и костюмы. Режиссер-постановщик Андрей Борисов решил объединить в спектакле классических музыкантов и народных исполнителей. Это, по мысли дирижера-постановщика Константина Хватынца, позволяет зрителям прикоснуться к истокам якутской музыки."Идея объединить академический театр и театр олонхо – свежая и оригинальная, благодаря ей мы сможем показать аутентичность замысла автора оперы Марка Жиркова. Он собирал народные мелодии и хотел, чтобы опера исполнялась не в европейской вокальной манере, а согласно традициям народного якутского пения кылысах" – говорит Хватынец.Народные мотивы были использованы и в оформлении спектакля. "Эта опера основана на эпосе народа саха, однако работая над костюмами и оформлением, мы с художникамидолго обсуждали глубинные корни эпосов разных народов. И там мы все едины. Так что костюмах вы заметите и шумерские, и скифские, и русские и древне-тюркские мотивы. Культура народа саха в этом плане сейчас очень открытая: мы вбираем в себя многое и потом отдаем. Представьте себе – будучи учениками великой русской театральной школы, мы создали самый что ни на есть национальный театр олонхо", – отметил Борисов.Для нынешней постановки была сделана новая оркестровка оперы. Это, по замыслу дирижера-постановщика, помогло разнообразить арии героев, мелодии которых, согласно национальным традициям, строятся преимущественно на трех-четырех нотах. Новые оркестровые краски позволили добиться контрастного музыкального исполнения. Композитор Руслан Мурсякаев ввел в оперу подлинные национальные инструменты, но при этом использовал все современные приемы оркестрового письма. В процессе работы он освоил литературную основу произведения, изучал строение якутских мелодий и особенности народных инструментов. "У меня был шанс создать партитуру заново, так как я работал с рукописным клавиром Марка Жиркова, в котором не было никаких пометок. Меня поразила глубина текста произведения, и мне показалось, что музыкальная ткань, написанная уже "поверх" народных мелодий, не совсем соответствовала тексту оперы. Я ввел в партитуру систему лейтмотивов и лейттембров. Это на мой взгляд объединило музыкальный материал и создало определенную драматургию оперы", – говорит Мурсякаев.Премьерные спектакли были показаны в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и в Большом театре в Москве. Далее постановка отправится в Якутию. Нынешняя премьера проходит в год 100-летия Республики Саха (Якутия), 130-летия со дня рождения первого порфессионального якутского композитора Марка Жиркова и 75-летия создания оперы.

https://ria.ru/20221126/sakhafilm-1834404901.html

https://ria.ru/20221123/klaster-1833574200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, большой театр, санкт-петербург, москва