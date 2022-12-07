Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/oon-1836949004.html
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2022
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря
Говорить об ожиданиях от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря, пока нечего, нужно дождаться самого мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:23
2022-12-07T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
совет безопасности оон
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_0:284:3119:2038_1920x0_80_0_0_6b70d3d31c2489ee0144320f03875f49.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Говорить об ожиданиях от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря, пока нечего, нужно дождаться самого мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Россия запросила на 9 декабря заседание СБ ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву."Здесь нужно дождаться этого мероприятия, здесь нечего анонсировать. Там уже говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что ожидают в Кремле от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря по проблеме поставок западного оружия Киеву на фоне обнародованных США будущих параметров оборонного бюджета, где большое место отведено противодействию России.На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что, наращивая поставки оружия Киеву, Запад расписывается в своем стремлении к дальнейшей эскалации конфликта, а также к дестабилизации ситуации на европейском континенте.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221207/amerika-1836936630.html
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836335744.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_392:0:3119:2045_1920x0_80_0_0_3c2764c81eec57ca9dafe8d56fcffa95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, совет безопасности оон, оон, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Совет Безопасности ООН, ООН, США, Дмитрий Песков
14:23 07.12.2022
 
В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря

Песков призвал дождаться инициированного Россией заседания СБ ООН, пока говорить не о чем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Говорить об ожиданиях от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря, пока нечего, нужно дождаться самого мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Россия запросила на 9 декабря заседание СБ ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
13:39
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
"Здесь нужно дождаться этого мероприятия, здесь нечего анонсировать. Там уже говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что ожидают в Кремле от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря по проблеме поставок западного оружия Киеву на фоне обнародованных США будущих параметров оборонного бюджета, где большое место отведено противодействию России.
На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что, наращивая поставки оружия Киеву, Запад расписывается в своем стремлении к дальнейшей эскалации конфликта, а также к дестабилизации ситуации на европейском континенте.
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 10:33Специальная военная операция на Украине
В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:15Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОСовет Безопасности ООНООНСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала