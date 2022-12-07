https://ria.ru/20221207/oon-1836949004.html

В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря

В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2022

В Кремле ответили на вопрос об ожиданиях от заседания СБ ООН 9 декабря

Говорить об ожиданиях от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря, пока нечего, нужно дождаться самого мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:23

2022-12-07T14:23

2022-12-07T14:23

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Говорить об ожиданиях от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря, пока нечего, нужно дождаться самого мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Россия запросила на 9 декабря заседание СБ ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву."Здесь нужно дождаться этого мероприятия, здесь нечего анонсировать. Там уже говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что ожидают в Кремле от заседания СБ ООН, которое запросила РФ на 9 декабря по проблеме поставок западного оружия Киеву на фоне обнародованных США будущих параметров оборонного бюджета, где большое место отведено противодействию России.На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что, наращивая поставки оружия Киеву, Запад расписывается в своем стремлении к дальнейшей эскалации конфликта, а также к дестабилизации ситуации на европейском континенте.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221207/amerika-1836936630.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836335744.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, нато, совет безопасности оон, оон, сша, дмитрий песков