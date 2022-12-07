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Одесская область переходит от экстренных отключений света к аварийным

Одесская область переходит от экстренных отключений света к аварийным - РИА Новости, 07.12.2022

Одесская область переходит от экстренных отключений света к аварийным

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинский регион переходит от экстренных к аварийным отключениям света. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:14

2022-12-07T09:14

2022-12-07T09:14

специальная военная операция на украине

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жкх

денис шмыгаль

одесская область

украина

вооруженные силы рф

укрэнерго

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинский регион переходит от экстренных к аварийным отключениям света.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных ударов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления."В регионе происходит переход от экстренных к аварийным", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, жкх, денис шмыгаль, одесская область, украина, вооруженные силы рф, укрэнерго