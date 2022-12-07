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В ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи
В ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи - РИА Новости, 07.12.2022
В ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи
Распределительная подстанция уничтожена при обстреле Волновахи в ДНР, в ближайшие недели город будет без света, сообщили в администрации района. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:09
2022-12-07T19:09
2022-12-07T19:09
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в мире
волноваха
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Распределительная подстанция уничтожена при обстреле Волновахи в ДНР, в ближайшие недели город будет без света, сообщили в администрации района."В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Волновахе уничтожен пункт управления электричеством. Ближайшие недели жители города останутся без электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Волновахского района.Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи
Администрация: в ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи