https://ria.ru/20221207/obstrel-1837055506.html

В ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи

В ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи - РИА Новости, 07.12.2022

В ДНР ВСУ уничтожили распределительную подстанцию при обстреле Волновахи

Распределительная подстанция уничтожена при обстреле Волновахи в ДНР, в ближайшие недели город будет без света, сообщили в администрации района. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:09

2022-12-07T19:09

2022-12-07T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Распределительная подстанция уничтожена при обстреле Волновахи в ДНР, в ближайшие недели город будет без света, сообщили в администрации района."В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Волновахе уничтожен пункт управления электричеством. Ближайшие недели жители города останутся без электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Волновахского района.Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.

волноваха

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, волноваха, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины