https://ria.ru/20221207/obstrel-1837018935.html

ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 07.12.2022

ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду город Голая Пристань в Херсонской области, ПВО сбила четыре ракеты HIMARS, РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:20

2022-12-07T17:20

2022-12-07T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835459450_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_e558a5fb011787dc2d78a293548b1234.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду город Голая Пристань в Херсонской области, ПВО сбила четыре ракеты HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из реактивной и ствольной артиллерии, в 16.05 ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань четыре ракеты HIMARS и два снаряда ствольной артиллерии, подразделениями ПВО все ракеты HIMARS были сбиты", - сказал представитель экстренных служб.По его словам, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

https://ria.ru/20221206/regiony-1836771640.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины