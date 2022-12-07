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ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1837018935.html
ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду город Голая Пристань в Херсонской области, ПВО сбила четыре ракеты HIMARS, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду город Голая Пристань в Херсонской области, ПВО сбила четыре ракеты HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из реактивной и ствольной артиллерии, в 16.05 ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань четыре ракеты HIMARS и два снаряда ствольной артиллерии, подразделениями ПВО все ракеты HIMARS были сбиты", - сказал представитель экстренных служб.По его словам, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
17:20 07.12.2022
 
ВСУ обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

ВСУ обстреляли город Пристань в Херсонской области, ПВО сбила четыре ракеты HIMARS

Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS, обнаруженный на месте обстрела в подстанции "Иловайск"
Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS, обнаруженный на месте обстрела в подстанции Иловайск
Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS, обнаруженный на месте обстрела в подстанции "Иловайск". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду город Голая Пристань в Херсонской области, ПВО сбила четыре ракеты HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из реактивной и ствольной артиллерии, в 16.05 ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань четыре ракеты HIMARS и два снаряда ствольной артиллерии, подразделениями ПВО все ракеты HIMARS были сбиты", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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