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Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов

Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов - РИА Новости, 07.12.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов

Украинские войска почти за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов и пять мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:25

2022-12-07T16:25

2022-12-07T16:27

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов и пять мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили по населенному пункту Широкая Балка пять мин калибром 120 миллиметров, в 15.35 по Зайцево - три снаряда калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 15.41 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.46 и 15.59 по Киевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, нато, сцкк