Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836996941.html
Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов
Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов
Украинские войска почти за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов и пять мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:25
2022-12-07T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов и пять мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили по населенному пункту Широкая Балка пять мин калибром 120 миллиметров, в 15.35 по Зайцево - три снаряда калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 15.41 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.46 и 15.59 по Киевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
16:25 07.12.2022 (обновлено: 16:27 07.12.2022)
 
Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по территории ДНР 17 снарядов и пять мин

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов и пять мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили по населенному пункту Широкая Балка пять мин калибром 120 миллиметров, в 15.35 по Зайцево - три снаряда калибром 122 миллиметра.
Кроме того, в 15.41 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.46 и 15.59 по Киевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала