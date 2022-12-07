16:25 07.12.2022 (обновлено: 16:27 07.12.2022)
Украинские войска выпустили по территории ДНР 17 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по территории ДНР 17 снарядов и пять мин
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов и пять мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили по населенному пункту Широкая Балка пять мин калибром 120 миллиметров, в 15.35 по Зайцево - три снаряда калибром 122 миллиметра.
Кроме того, в 15.41 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.46 и 15.59 по Киевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.