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Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 07.12.2022
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Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, в том числе "натовскими" снарядами, сообщило... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:23
2022-12-07T15:23
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, в том числе "натовскими" снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:47 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13:52 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 13.50 было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Гольмовский, в 14.20 - по поселкам Зайцево и Широкая Балка 14 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра. Кроме того, в 14.30 украинские военные обстреляли Пантелеймоновку четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров, а в 14.45 выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, нато
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО
15:23 07.12.2022
 
Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

СЦКК ДНР: украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, в том числе "натовскими" снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:47 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13:52 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
11:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка
Отмечается, что в 13.50 было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Гольмовский, в 14.20 - по поселкам Зайцево и Широкая Балка 14 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра. Кроме того, в 14.30 украинские военные обстреляли Пантелеймоновку четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров, а в 14.45 выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦККНАТО
 
 
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