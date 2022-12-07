https://ria.ru/20221207/obstrel-1836969520.html

Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 07.12.2022

Украинские войска за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, в том числе "натовскими" снарядами, сообщило... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:23

2022-12-07T15:23

2022-12-07T15:23

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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк, в том числе "натовскими" снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:47 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13:52 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 13.50 было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Гольмовский, в 14.20 - по поселкам Зайцево и Широкая Балка 14 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра. Кроме того, в 14.30 украинские военные обстреляли Пантелеймоновку четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров, а в 14.45 выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221207/obstrel-1836895398.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, нато