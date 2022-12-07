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Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку - РИА Новости, 07.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:11

2022-12-07T14:11

2022-12-07T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.13 мск украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.42 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецк

горловка

украина

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в мире, донецк, горловка, украина, нато