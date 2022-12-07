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ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836929520.html
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселки Каштановое и Майорск, выпустив по ним 33 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:13
2022-12-07T13:13
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
украина
нато
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселки Каштановое и Майорск, выпустив по ним 33 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:12 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 12:16 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.00 и 12.00 украинские военные выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и четыре снаряда 155-миллиметрового калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, а в 12.10 – 18 мин калибром 120 миллиметров по Майорску.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836928541.html
донецк
макеевка
украина
россия
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донецк, макеевка, украина, нато, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Украина, НАТО, Россия, Донецкая Народная Республика
13:13 07.12.2022
 
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска выпустили 33 боеприпаса по Донецку, Макеевке, Каштановому и Майорску

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселки Каштановое и Майорск, выпустив по ним 33 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:12 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 12:16 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что в 11.00 и 12.00 украинские военные выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и четыре снаряда 155-миллиметрового калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, а в 12.10 – 18 мин калибром 120 миллиметров по Майорску.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаУкраинаНАТОРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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