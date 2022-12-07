https://ria.ru/20221207/obstrel-1836929520.html

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 07.12.2022

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселки Каштановое и Майорск, выпустив по ним 33 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:13

2022-12-07T13:13

2022-12-07T13:13

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

украина

нато

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселки Каштановое и Майорск, выпустив по ним 33 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:12 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 12:16 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.00 и 12.00 украинские военные выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и четыре снаряда 155-миллиметрового калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, а в 12.10 – 18 мин калибром 120 миллиметров по Майорску.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836928541.html

донецк

макеевка

украина

россия

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, украина, нато, россия, донецкая народная республика