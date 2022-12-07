https://ria.ru/20221207/obstrel-1836852651.html
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела - РИА Новости, 07.12.2022
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела
Здание детского сада получило повреждения в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:49
2022-12-07T08:49
2022-12-07T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В здании детского сада №26 повреждены окна", - написал Кулемзин в своем канале в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 0.43 украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. МЧС республики сообщало, что загорелась крыша одного из корпусов Донецкого национального университета.Кулемзин уточнил, что в здании университета повреждены кровля, перекрытия, остекление.
https://ria.ru/20221207/poteri-1836850364.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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Последствия ночного обстрела Ворошиловского района Донецка
Украинские войска в ночь на среду выпустили шесть ракет из "Града" по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК
2022-12-07T08:49
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина
08:49 07.12.2022 (обновлено: 08:55 07.12.2022)
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела
Кулемзин: здание детсада получило повреждения из-за ракетного обстрела центра Донецка