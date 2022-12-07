https://ria.ru/20221207/obstrel-1836852651.html

В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела

В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела - РИА Новости, 07.12.2022

В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела

Здание детского сада получило повреждения в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:49

2022-12-07T08:49

2022-12-07T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В здании детского сада №26 повреждены окна", - написал Кулемзин в своем канале в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 0.43 украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. МЧС республики сообщало, что загорелась крыша одного из корпусов Донецкого национального университета.Кулемзин уточнил, что в здании университета повреждены кровля, перекрытия, остекление.

https://ria.ru/20221207/poteri-1836850364.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Последствия ночного обстрела Ворошиловского района Донецка Украинские войска в ночь на среду выпустили шесть ракет из "Града" по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК 2022-12-07T08:49 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина