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В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836852651.html
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела - РИА Новости, 07.12.2022
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела
Здание детского сада получило повреждения в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:49
2022-12-07T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В здании детского сада №26 повреждены окна", - написал Кулемзин в своем канале в Telegram.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 0.43 украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. МЧС республики сообщало, что загорелась крыша одного из корпусов Донецкого национального университета.Кулемзин уточнил, что в здании университета повреждены кровля, перекрытия, остекление.
https://ria.ru/20221207/poteri-1836850364.html
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донецк
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Последствия ночного обстрела Ворошиловского района Донецка
Украинские войска в ночь на среду выпустили шесть ракет из "Града" по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина
08:49 07.12.2022 (обновлено: 08:55 07.12.2022)
 
В центре Донецка повреждено здание детсада после ночного обстрела

Кулемзин: здание детсада получило повреждения из-за ракетного обстрела центра Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате ракетного обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В здании детского сада №26 повреждены окна", - написал Кулемзин в своем канале в Telegram.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
08:30Специальная военная операция на Украине
В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 0.43 украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. МЧС республики сообщало, что загорелась крыша одного из корпусов Донецкого национального университета.
Кулемзин уточнил, что в здании университета повреждены кровля, перекрытия, остекление.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Украина
 
 
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