https://ria.ru/20221207/obstrel-1836837162.html
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ
Крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города украинскими войсками, пожар ликвидирован, пострадавших и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T02:59
2022-12-07T02:59
2022-12-07T02:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836836718_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_92d53020e1eb0b3cdaf276a34fa65a80.jpg
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города украинскими войсками, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает МЧС ДНР.Украинские войска в 00.43 среды выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка."В 00.56 на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории одного из корпусов Донецкого национального университета. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате обстрела произошло загорание кровли здания... в 01.46 была объявлена локализация пожара, а в 2.23 - ликвидация... По оперативной информации погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что для тушения пожара от МЧС ДНР было привлечено семь единиц техники и 30 человек.Ранее в ведомстве сообщали о возгорании крыши больницы 3№ в Горловке в результате украинского обстрела. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20221207/gorlovka-1836836134.html
https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836836718_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_3c2fcfd04da8e51b92d099577e55de8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ, пострадавших и погибших нет