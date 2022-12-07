https://ria.ru/20221207/obstrel-1836837162.html

Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ

Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022

Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ

Крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города украинскими войсками, пожар ликвидирован, пострадавших и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T02:59

2022-12-07T02:59

2022-12-07T02:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города украинскими войсками, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает МЧС ДНР.Украинские войска в 00.43 среды выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка."В 00.56 на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории одного из корпусов Донецкого национального университета. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате обстрела произошло загорание кровли здания... в 01.46 была объявлена локализация пожара, а в 2.23 - ликвидация... По оперативной информации погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что для тушения пожара от МЧС ДНР было привлечено семь единиц техники и 30 человек.Ранее в ведомстве сообщали о возгорании крыши больницы 3№ в Горловке в результате украинского обстрела. Никто не пострадал.

https://ria.ru/20221207/gorlovka-1836836134.html

https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)