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Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836837162.html
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ
Крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города украинскими войсками, пожар ликвидирован, пострадавших и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T02:59
2022-12-07T02:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города украинскими войсками, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает МЧС ДНР.Украинские войска в 00.43 среды выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка."В 00.56 на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории одного из корпусов Донецкого национального университета. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате обстрела произошло загорание кровли здания... в 01.46 была объявлена локализация пожара, а в 2.23 - ликвидация... По оперативной информации погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что для тушения пожара от МЧС ДНР было привлечено семь единиц техники и 30 человек.Ранее в ведомстве сообщали о возгорании крыши больницы 3№ в Горловке в результате украинского обстрела. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20221207/gorlovka-1836836134.html
https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html
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донецк
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донецкая народная республика, донецк, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:59 07.12.2022
 
Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ

Крыша Донецкого университета загорелась после обстрела ВСУ, пострадавших и погибших нет

© Фото : МЧС ДНРДонецкий национальный университет
Донецкий национальный университет - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : МЧС ДНР
Донецкий национальный университет
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Крыша одного из корпусов Донецкого национального университета загорелась в результате обстрела города украинскими войсками, пожар ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает МЧС ДНР.
Украинские войска в 00.43 среды выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка.
Пожар на территории больницы им.Калинина в Донецке, после украинского обстрела
02:26Специальная военная операция на Украине
В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела
"В 00.56 на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории одного из корпусов Донецкого национального университета. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате обстрела произошло загорание кровли здания... в 01.46 была объявлена локализация пожара, а в 2.23 - ликвидация... По оперативной информации погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара от МЧС ДНР было привлечено семь единиц техники и 30 человек.
Ранее в ведомстве сообщали о возгорании крыши больницы 3№ в Горловке в результате украинского обстрела. Никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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