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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836832082.html
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града"
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства республики в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T00:55
2022-12-07T03:32
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации МЧС ДНР, после атаки ВСУ загорелась крыша одного из корпусов Донецкого национального университета. Пожар уже удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет.Вчера ведомство заявило, что украинские войска открывали огонь по этому, а также Киевскому району столицы ДНР, применив в общей сложности 20 снарядов из "Града". В результате атак ВСУ погибли шесть человек.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221206/tankisty-1836828124.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
00:55 07.12.2022 (обновлено: 03:32 07.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града"

ВСУ в 00.43 выпустили шесть ракет из "Града" по Ворошиловскому району Донецка

© Фото : МЧС ДНРДонецкий национальный университет
Донецкий национальный университет - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : МЧС ДНР
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ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:43 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
По информации МЧС ДНР, после атаки ВСУ загорелась крыша одного из корпусов Донецкого национального университета. Пожар уже удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет.
Вчера ведомство заявило, что украинские войска открывали огонь по этому, а также Киевскому району столицы ДНР, применив в общей сложности 20 снарядов из "Града". В результате атак ВСУ погибли шесть человек.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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Вчера, 23:59Специальная военная операция на Украине
Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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