https://ria.ru/20221207/obstrel-1836832082.html

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града"

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.12.2022

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства республики в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T00:55

2022-12-07T00:55

2022-12-07T03:32

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ворошиловскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации МЧС ДНР, после атаки ВСУ загорелась крыша одного из корпусов Донецкого национального университета. Пожар уже удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет.Вчера ведомство заявило, что украинские войска открывали огонь по этому, а также Киевскому району столицы ДНР, применив в общей сложности 20 снарядов из "Града". В результате атак ВСУ погибли шесть человек.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221206/tankisty-1836828124.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк