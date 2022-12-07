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Паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире по версии Arton Capital
Паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире по версии Arton Capital - РИА Новости, 07.12.2022
Паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире по версии Arton Capital
Компания Arton Capital вновь назвала паспорт Объединенных Арабских Эмиратов самым "сильным паспортом" в мире в 2022 году. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:50
2022-12-07T14:50
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компания Arton Capital вновь назвала паспорт Объединенных Арабских Эмиратов самым "сильным паспортом" в мире в 2022 году.Компания подготовила рейтинг, распределив документы по общему баллу мобильности.Паспорт ОАЭ позволяет его обладателям посещать без визы 121 страну, делать визу по прибытии в 59 государствах. Виза эмиратцам требуется лишь для 18 стран.Второе место рейтинга разделили Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Им визы нужны в 25 стран. Третью строчку заняли документы Дании, Бельгии, Португалии, Норвегии, Польши, Ирландии, США и Новой Зеландии, обладателям которых заранее визу делать необходимо для 26 стран.Паспорт России оказался на 38 месте рейтинга. В компании указали, что россиянам безвизовый въезд разрешен в 78 стран, визу по прибытии можно сделать в 45 странах. Оформлении визы заранее требуется для 75 государств.Последним в списке оказался паспорт Афганистана, по которому безвизовый въезд разрешен лишь в пять стран.
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Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Германия, Швеция, Туризм
Паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире по версии Arton Capital
Arton Capital назвала паспорт ОАЭ самым сильным документом в мире в 2022 году