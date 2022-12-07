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Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства
Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства - РИА Новости, 07.12.2022
Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну подчеркнул, что, несмотря на международную обстановку, обе страны... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:21
2022-12-07T12:23
владимир путин
оаэ
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну подчеркнул, что, несмотря на международную обстановку, обе страны продолжают активно взаимодействовать в энергетической и иных сферах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше высочество, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов - Дня образования государства. Российско-эмиратские отношения находятся на высоком уровне, это в полной мере подтвердили наши октябрьские переговоры в Санкт-Петербурге. Важно, что, несмотря на сложную международную обстановку, наши страны продолжают активно взаимодействовать в политической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях", - говорится в телеграмме.Российский президент выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее упрочение стратегического партнерства между РФ и ОАЭ на благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.Он также пожелал президенту ОАЭ доброго здоровья и успехов, а всем его соотечественникам - счастья и процветания.
https://ria.ru/20221207/diplomatiya-1836904048.html
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владимир путин, оаэ, россия, санкт-петербург
Владимир Путин, ОАЭ, Россия, Санкт-Петербург
12:21 07.12.2022 (обновлено: 12:23 07.12.2022)
 
Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства

Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна с Днем образования государства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну подчеркнул, что, несмотря на международную обстановку, обе страны продолжают активно взаимодействовать в энергетической и иных сферах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше высочество, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов - Дня образования государства. Российско-эмиратские отношения находятся на высоком уровне, это в полной мере подтвердили наши октябрьские переговоры в Санкт-Петербурге. Важно, что, несмотря на сложную международную обстановку, наши страны продолжают активно взаимодействовать в политической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
11:57
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Российский президент выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее упрочение стратегического партнерства между РФ и ОАЭ на благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Он также пожелал президенту ОАЭ доброго здоровья и успехов, а всем его соотечественникам - счастья и процветания.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 17:43
ОАЭ выразили желание инвестировать в высокотехнологичные компании в России
 
Владимир ПутинОАЭРоссияСанкт-Петербург
 
 
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