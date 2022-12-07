https://ria.ru/20221207/oae-1836913754.html

Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства

Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства - РИА Новости, 07.12.2022

Путин поздравил президента ОАЭ с Днем образования государства

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну подчеркнул, что, несмотря на международную обстановку, обе страны... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:21

2022-12-07T12:21

2022-12-07T12:23

владимир путин

оаэ

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду Аль Нахайяну подчеркнул, что, несмотря на международную обстановку, обе страны продолжают активно взаимодействовать в энергетической и иных сферах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше высочество, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов - Дня образования государства. Российско-эмиратские отношения находятся на высоком уровне, это в полной мере подтвердили наши октябрьские переговоры в Санкт-Петербурге. Важно, что, несмотря на сложную международную обстановку, наши страны продолжают активно взаимодействовать в политической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях", - говорится в телеграмме.Российский президент выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее упрочение стратегического партнерства между РФ и ОАЭ на благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.Он также пожелал президенту ОАЭ доброго здоровья и успехов, а всем его соотечественникам - счастья и процветания.

https://ria.ru/20221207/diplomatiya-1836904048.html

https://ria.ru/20221021/oae-1825760981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, оаэ, россия, санкт-петербург