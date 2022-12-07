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В ЦБ назвали потолок цен на российскую нефть новым экономическим шоком - РИА Новости, 07.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221207/neft-1837057714.html
В ЦБ назвали потолок цен на российскую нефть новым экономическим шоком
В ЦБ назвали потолок цен на российскую нефть новым экономическим шоком - РИА Новости, 07.12.2022
В ЦБ назвали потолок цен на российскую нефть новым экономическим шоком
Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:19
2022-12-07T19:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
цены на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в России, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России."Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", - сказано в документе.Аналитики напомнили, что в октябре добыча нефти в России незначительно сократилась. Они отмечают, что ее дальнейшая динамика зависит от действия различных ограничительных мер со стороны недружественных стран. При этом в ответ на введение ими потолка цен на нефть Россия может сократить объем экспорта, допускают эксперты.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html
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нефть, цены на нефть, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, европа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, Цены на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции, Санкции в отношении России, Евросоюз, Европа
19:19 07.12.2022
 
В ЦБ назвали потолок цен на российскую нефть новым экономическим шоком

ЦБ: лимит цен и запрет на морской экспорт нефти из России станут новым экономическим шоком

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в России, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 19:10
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ
"Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", - сказано в документе.
Аналитики напомнили, что в октябре добыча нефти в России незначительно сократилась. Они отмечают, что ее дальнейшая динамика зависит от действия различных ограничительных мер со стороны недружественных стран. При этом в ответ на введение ими потолка цен на нефть Россия может сократить объем экспорта, допускают эксперты.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 08:00
Запад играет в нефтяную русскую рулетку
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьНефтьЦены на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЕвропа
 
 
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