https://ria.ru/20221207/neft-1836952613.html

Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января

Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января - РИА Новости, 07.12.2022

Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на 1%, стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, следует из данных... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:36

2022-12-07T14:36

2022-12-07T14:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на 1%, стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, следует из данных торгов.По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1%, до 78,56 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена этой марки снизилась до уровня ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,97%, до 73,53 доллара.Основные опасения рынков связаны с неопределенностью по поводу перспектив поставок, так как с понедельника вступили в силу западные санкции в отношении российской нефти.Теперь Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель."Ведомости" написали ранее в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый - полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий - введение индикативной цены - максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.Рынки вместе с тем продолжают следить за перспективами спроса на фоне опасений по поводу рецессии. "Прогноз спроса на нефть ухудшается, поскольку мы наблюдаем замедление роста практически во всех крупных экономиках", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), urals