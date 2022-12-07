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Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января - РИА Новости, 07.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221207/neft-1836952613.html
Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января
Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января - РИА Новости, 07.12.2022
Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января
Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на 1%, стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, следует из данных... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:36
2022-12-07T14:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
urals
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на 1%, стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, следует из данных торгов.По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1%, до 78,56 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена этой марки снизилась до уровня ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,97%, до 73,53 доллара.Основные опасения рынков связаны с неопределенностью по поводу перспектив поставок, так как с понедельника вступили в силу западные санкции в отношении российской нефти.Теперь Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель."Ведомости" написали ранее в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый - полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий - введение индикативной цены - максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.Рынки вместе с тем продолжают следить за перспективами спроса на фоне опасений по поводу рецессии. "Прогноз спроса на нефть ухудшается, поскольку мы наблюдаем замедление роста практически во всех крупных экономиках", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), urals
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть), Urals
14:36 07.12.2022
 
Цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов впервые с 3 января

Цена нефти марки Brent падала в ходе торгов ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на 1%, стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1%, до 78,56 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена этой марки снизилась до уровня ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,97%, до 73,53 доллара.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
08:00
Запад играет в нефтяную русскую рулетку
Основные опасения рынков связаны с неопределенностью по поводу перспектив поставок, так как с понедельника вступили в силу западные санкции в отношении российской нефти.
Теперь Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
"Ведомости" написали ранее в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый - полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий - введение индикативной цены - максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.
Рынки вместе с тем продолжают следить за перспективами спроса на фоне опасений по поводу рецессии. "Прогноз спроса на нефть ухудшается, поскольку мы наблюдаем замедление роста практически во всех крупных экономиках", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)Urals
 
 
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