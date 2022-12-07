https://ria.ru/20221207/neft-1836940441.html

В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico

В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico - РИА Новости, 07.12.2022

В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico

Запретом на российскую нефть Евросоюз заложил энергетическую "бомбу", пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:52

2022-12-07T13:52

2022-12-07T16:48

экономика

европа

россия

евросоюз

александр новак

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запретом на российскую нефть Евросоюз заложил энергетическую "бомбу", пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.В то же время введение потолка цен самой Москве сильно не навредит, предположил автор."Несмотря на то что Россия, скорее всего, найдет новых покупателей своей нефти, риски ответной реакции Путина недооценивать ни в коем случае нельзя", — считает Купер.При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60 процентов поставок этого нефтепродукта приходится на нее, и легких альтернатив нет. Новые ограничения Запада начали действовать 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на танкерные поставки ресурса на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, предупреждал, что Москва не примет потолок цен на нефть даже при необходимости сократить добычу. Он добавил, что такими ограничениями Запад вмешивается в рыночные инструменты, а Россия готова работать лишь с теми покупателями, которые придерживаются рыночных условий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221207/potolok-1836840155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, россия, евросоюз, александр новак, цены на нефть, в мире