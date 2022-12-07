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В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico - РИА Новости, 07.12.2022
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В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico
В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico - РИА Новости, 07.12.2022
В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico
Запретом на российскую нефть Евросоюз заложил энергетическую "бомбу", пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:52
2022-12-07T16:48
экономика
европа
россия
евросоюз
александр новак
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запретом на российскую нефть Евросоюз заложил энергетическую "бомбу", пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.В то же время введение потолка цен самой Москве сильно не навредит, предположил автор."Несмотря на то что Россия, скорее всего, найдет новых покупателей своей нефти, риски ответной реакции Путина недооценивать ни в коем случае нельзя", — считает Купер.При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60 процентов поставок этого нефтепродукта приходится на нее, и легких альтернатив нет. Новые ограничения Запада начали действовать 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на танкерные поставки ресурса на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, предупреждал, что Москва не примет потолок цен на нефть даже при необходимости сократить добычу. Он добавил, что такими ограничениями Запад вмешивается в рыночные инструменты, а Россия готова работать лишь с теми покупателями, которые придерживаются рыночных условий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221207/potolok-1836840155.html
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экономика, европа, россия, евросоюз, александр новак, цены на нефть, в мире
Экономика, Европа, Россия, Евросоюз, Александр Новак, Цены на нефть, В мире
13:52 07.12.2022 (обновлено: 16:48 07.12.2022)
 
В Европе заложили энергетическую "бомбу", пишет Politico

Politico: введением потолка цен на российскую нефть ЕС заложил энергетическую бомбу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запретом на российскую нефть Евросоюз заложил энергетическую "бомбу", пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.

"Даже если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная "бомба" может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам", — говорится в статье.

В то же время введение потолка цен самой Москве сильно не навредит, предположил автор.
"Несмотря на то что Россия, скорее всего, найдет новых покупателей своей нефти, риски ответной реакции Путина недооценивать ни в коем случае нельзя", — считает Купер.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
04:49
У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ
При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60 процентов поставок этого нефтепродукта приходится на нее, и легких альтернатив нет.

"В середине зимы в регионе может возникнуть острая нехватка дизельного топлива. А ведь оно используется в ЕС почти везде: от автомобилей до промышленности и отопления", — резюмировало издание.

Новые ограничения Запада начали действовать 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на танкерные поставки ресурса на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, предупреждал, что Москва не примет потолок цен на нефть даже при необходимости сократить добычу. Он добавил, что такими ограничениями Запад вмешивается в рыночные инструменты, а Россия готова работать лишь с теми покупателями, которые придерживаются рыночных условий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
05:40
"Европа заплатит". В КНР ответили Западу на принятое против России решение
 
ЭкономикаЕвропаРоссияЕвросоюзАлександр НовакЦены на нефтьВ мире
 
 
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