https://ria.ru/20221207/neft-1836922480.html

Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт

Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022

Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт

Потолок дисконта на российскую нефть Urals к эталонному сорту Brent в качестве ответа на потолок цены, введенный Западом, вряд ли одобрят в России, так как это... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:47

2022-12-07T12:47

2022-12-07T12:47

экономика

евгений миронюк

россия

евросоюз

brent

urals

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568385_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_38c881f495f63d840ef05d2fe6f5a757.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Потолок дисконта на российскую нефть Urals к эталонному сорту Brent в качестве ответа на потолок цены, введенный Западом, вряд ли одобрят в России, так как это будет означать нерыночность ценообразования, в том числе в отношении дружественных стран-импортеров, объяснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.В среду газета "Ведомости" написала, что российские власти разрабатывают три возможных ответа после введения странами Евросоюза и "Большой семерки" потолка цен на нефть, импортируемую из РФ. Один из вариантов - введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. А если дисконт увеличивается выше "потолка", продажа будет запрещена."По применении его ко всем покупателям российской нефти, вероятно, (этот пункт - ред.) придется исключить. Так как если "определенный" максимальный дисконт к Brent будет фиксированным, это будет означать нерыночность ценообразования в отношении дружественных стран-импортеров. Если же "определенный" максимальный дисконт будет определяться по некой формуле, также могут возникнуть разногласия и объем экспортируемой нефти сократится", - сказал Миронюк.Источники газеты сообщали, что другим вариантом может стать полный запрет продажи нефти тем странам, которые поддержали ограничения, даже если они приобретают сырье у РФ не напрямую, а через государства-посредники или их цепочку. Поставка будет заблокирована, если конечным покупателем станет член G7. И третий подход - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.По словам эксперта, эти варианты по сути формализуют отказ поставлять нефть странам, согласившимся с условиями по потолку цен. Они даже зеркально дублируют запретительный механизм ЕС в отношении импорта российского сырья, обнародованный в шестом пакете санкций в начале лета.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

https://ria.ru/20221206/neft-1836614904.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евгений миронюк, россия, евросоюз, brent, urals, нефть