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Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022
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Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт
Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022
Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт
Потолок дисконта на российскую нефть Urals к эталонному сорту Brent в качестве ответа на потолок цены, введенный Западом, вряд ли одобрят в России, так как это... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:47
2022-12-07T12:47
экономика
евгений миронюк
россия
евросоюз
brent
urals
нефть
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Потолок дисконта на российскую нефть Urals к эталонному сорту Brent в качестве ответа на потолок цены, введенный Западом, вряд ли одобрят в России, так как это будет означать нерыночность ценообразования, в том числе в отношении дружественных стран-импортеров, объяснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.В среду газета "Ведомости" написала, что российские власти разрабатывают три возможных ответа после введения странами Евросоюза и "Большой семерки" потолка цен на нефть, импортируемую из РФ. Один из вариантов - введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. А если дисконт увеличивается выше "потолка", продажа будет запрещена."По применении его ко всем покупателям российской нефти, вероятно, (этот пункт - ред.) придется исключить. Так как если "определенный" максимальный дисконт к Brent будет фиксированным, это будет означать нерыночность ценообразования в отношении дружественных стран-импортеров. Если же "определенный" максимальный дисконт будет определяться по некой формуле, также могут возникнуть разногласия и объем экспортируемой нефти сократится", - сказал Миронюк.Источники газеты сообщали, что другим вариантом может стать полный запрет продажи нефти тем странам, которые поддержали ограничения, даже если они приобретают сырье у РФ не напрямую, а через государства-посредники или их цепочку. Поставка будет заблокирована, если конечным покупателем станет член G7. И третий подход - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.По словам эксперта, эти варианты по сути формализуют отказ поставлять нефть странам, согласившимся с условиями по потолку цен. Они даже зеркально дублируют запретительный механизм ЕС в отношении импорта российского сырья, обнародованный в шестом пакете санкций в начале лета.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
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экономика, евгений миронюк, россия, евросоюз, brent, urals, нефть
Экономика, Евгений Миронюк, Россия, Евросоюз, Brent, Urals, Нефть
12:47 07.12.2022
 
Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт

Эксперт Миронюк: Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть Urals в ответ на санкции

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Потолок дисконта на российскую нефть Urals к эталонному сорту Brent в качестве ответа на потолок цены, введенный Западом, вряд ли одобрят в России, так как это будет означать нерыночность ценообразования, в том числе в отношении дружественных стран-импортеров, объяснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
В среду газета "Ведомости" написала, что российские власти разрабатывают три возможных ответа после введения странами Евросоюза и "Большой семерки" потолка цен на нефть, импортируемую из РФ. Один из вариантов - введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. А если дисконт увеличивается выше "потолка", продажа будет запрещена.
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"По применении его ко всем покупателям российской нефти, вероятно, (этот пункт - ред.) придется исключить. Так как если "определенный" максимальный дисконт к Brent будет фиксированным, это будет означать нерыночность ценообразования в отношении дружественных стран-импортеров. Если же "определенный" максимальный дисконт будет определяться по некой формуле, также могут возникнуть разногласия и объем экспортируемой нефти сократится", - сказал Миронюк.
Источники газеты сообщали, что другим вариантом может стать полный запрет продажи нефти тем странам, которые поддержали ограничения, даже если они приобретают сырье у РФ не напрямую, а через государства-посредники или их цепочку. Поставка будет заблокирована, если конечным покупателем станет член G7. И третий подход - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
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По словам эксперта, эти варианты по сути формализуют отказ поставлять нефть странам, согласившимся с условиями по потолку цен. Они даже зеркально дублируют запретительный механизм ЕС в отношении импорта российского сырья, обнародованный в шестом пакете санкций в начале лета.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаЕвгений МиронюкРоссияЕвросоюзBrentUralsНефть
 
 
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