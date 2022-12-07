Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть, считает эксперт
Эксперт Миронюк: Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть Urals в ответ на санкции
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Потолок дисконта на российскую нефть Urals к эталонному сорту Brent в качестве ответа на потолок цены, введенный Западом, вряд ли одобрят в России, так как это будет означать нерыночность ценообразования, в том числе в отношении дружественных стран-импортеров, объяснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
В среду газета "Ведомости" написала, что российские власти разрабатывают три возможных ответа после введения странами Евросоюза и "Большой семерки" потолка цен на нефть, импортируемую из РФ. Один из вариантов - введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. А если дисконт увеличивается выше "потолка", продажа будет запрещена.
"По применении его ко всем покупателям российской нефти, вероятно, (этот пункт - ред.) придется исключить. Так как если "определенный" максимальный дисконт к Brent будет фиксированным, это будет означать нерыночность ценообразования в отношении дружественных стран-импортеров. Если же "определенный" максимальный дисконт будет определяться по некой формуле, также могут возникнуть разногласия и объем экспортируемой нефти сократится", - сказал Миронюк.
Источники газеты сообщали, что другим вариантом может стать полный запрет продажи нефти тем странам, которые поддержали ограничения, даже если они приобретают сырье у РФ не напрямую, а через государства-посредники или их цепочку. Поставка будет заблокирована, если конечным покупателем станет член G7. И третий подход - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
По словам эксперта, эти варианты по сути формализуют отказ поставлять нефть странам, согласившимся с условиями по потолку цен. Они даже зеркально дублируют запретительный механизм ЕС в отношении импорта российского сырья, обнародованный в шестом пакете санкций в начале лета.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.