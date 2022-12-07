https://ria.ru/20221207/neft-1836896302.html

Австралия присоединилась к ограничениям цен на российскую нефть

Австралия присоединилась к ограничениям цен на российскую нефть - РИА Новости, 07.12.2022

Австралия присоединилась к ограничениям цен на российскую нефть

Австралия присоединилась к ограничениям цен на российскую нефть, введенным странами "большой семерки" (G7), говорится в опубликованном в среду сообщении... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:37

2022-12-07T11:37

2022-12-07T11:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

нефть

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Австралия присоединилась к ограничениям цен на российскую нефть, введенным странами "большой семерки" (G7), говорится в опубликованном в среду сообщении австралийского министерства иностранных дел и торговли."Потолок цен направлен на поддержание надежных поставок нефти на мировой рынок при одновременном сокращении доходов, которые Россия получает от нефти", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По его словам, мера является "частью всеобъемлющего набора мер", которые Австралия приняла в связи с действиями России на Украине.Внешнеполитическое ведомство Австралии напоминает, что уже запретила импорт, покупку и транспортировку российских нефти и газа, нефтепродуктов и угля с 25 апреля 2022 года. Вместе с тем, разрешается предоставлять финансовую поддержку и финансовые услуги в отношении импорта, покупок и транспортировки российской нефти, если ее цена не более 60 долларов США за баррель."Чтобы определить, разрешено ли предоставление соответствующих услуг настоящим разрешением, датой для определения стоимости за баррель российской нефти ниже потолка цен является дата самой последней обеспеченной транзакции. Обеспеченные транзакции - это любые транзакции на продажу российской нефти до того, пока российская нефть не пройдет через таможенный контроль какой-либо страны помимо России", - говорится в заявлении ведомства.В документе подчеркивается, что это никаким образом "не является разрешением импортировать, покупать или транспортировать российскую нефть", что в Австралии запрещено отдельным положением.Также отмечается, что Австралия вместе со странами G7 планирует ввести дополнительные потолки цен на очищенные нефтепродукты в феврале 2023 года.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", а теперь Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, после того, как решение будет принято, его озвучат, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Западные страны должны быть готовы к любым ответным мерам России после введения потолка цен на российскую нефть, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

https://ria.ru/20221207/otvet-1836841048.html

https://ria.ru/20221207/potolok-1836840155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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