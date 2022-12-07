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Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть - РИА Новости, 07.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221207/neft-1836872272.html
Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть
Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть - РИА Новости, 07.12.2022
Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть
Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, после того, как решение будет принято, его... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:10
2022-12-07T14:06
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, после того, как решение будет принято, его озвучат, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ведомости" написали в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый - полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий - введение индикативной цены - максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой."Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли рассматриваются такие три варианта или возможны и другие.Позже, отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что "продолжается анализ положения дел в этой области".Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
10:10 07.12.2022 (обновлено: 14:06 07.12.2022)
 
Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть

Песков: Россия рассматривает разные варианты ответа на потолок цен на нефть от ЕС и G7

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, после того, как решение будет принято, его озвучат, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ведомости" написали в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый - полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий - введение индикативной цены - максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.
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"Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли рассматриваются такие три варианта или возможны и другие.
Позже, отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что "продолжается анализ положения дел в этой области".
"После принятия такого решения относительно потолка цен проходят соответствующие работы и согласования. После того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы", - заявил он.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияДмитрий ПесковСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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