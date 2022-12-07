https://ria.ru/20221207/neft-1836872272.html

Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть

Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть - РИА Новости, 07.12.2022

Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть

Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, после того, как решение будет принято, его... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:10

2022-12-07T10:10

2022-12-07T14:06

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий песков

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

санкции

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реакция на санкции

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, после того, как решение будет принято, его озвучат, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ведомости" написали в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый - полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий - введение индикативной цены - максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой."Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли рассматриваются такие три варианта или возможны и другие.Позже, отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что "продолжается анализ положения дел в этой области".Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции